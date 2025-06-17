Нет дисциплины – не будет результата! Что обсуждали на выездном совещании с Президентом?

Важнейшие требования ко всем, кто отвечает за работу агропромышленного комплекса, 17 июня озвучил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча прошла в формате выездного семинара-совещания. Локация выбрана не случайно. Агрокомбинат «Дзержинский» – пример грамотного ведения хозяйства, который нужно масштабировать и на который нужно равняться. А еще Александр Лукашенко напомнил о своем предложении поставить в Беларуси памятник корове – в знак заслуг этого животного в жизни людей. Теме сохранности скота посвятят отдельное совещание. Президент его уже анонсировал. Правда, призвал приходить с готовыми предложениями. Мозговой штурм проводить в таком порядке, как сегодня. Как то было, когда на повестке возникла тема строительства свинокомплексов в Брестской и Гомельской области. И все бы ничего, но речь идет об объеме в 100 000 голов. С одной стороны, это удобно и даже рационально. С другой, риски очень велики. Если где-то будет сбоить, мы лишимся сразу огромного количества, а это, помимо всего, колоссальные деньги.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Риски, понимаешь, он точно выразился, риски увеличились. Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Они сегодня есть китайские по 400 тысяч, миллионники есть.

– Сколько погибло в Китае?

– Но они же не отошли от миллионников.

– Нет, они построены, они не отошли. Но мы как китайцы, Иван Иванович, не работаем. Там китайцу сказано вот в этом направлении двигаться, он и будет двигаться. А у тебя будут руками разводить, напьются, полведра самогона выпьют, придут на работу, напьются и принесут какую-нибудь заразу. И что ты с ним сделаешь?

– Сейчас проблема в том, что риски мы не оцифруем. Вот будем говорить: страшно, страшно, страшно. А ему надо с бизнес-планом идти в Банк развития, брать кредит. И стотысячник, конечно, Шулейко прав, окупится. Юрий Шулейко:

Три раза заворачивали. Один вице-премьер, премьер-министр, второй, третий. Здесь сидят люди, которые меня тоже консультировали. И Леонид Константинович, и один, и второй, и третий. Это не одно мое мнение сегодня, товарищ Президент. Я никого уговаривать не буду. Александр Лукашенко:

Значит ты с Леонидом Константиновичем и другими подпишешься.

И даже здесь мы снова упираемся в дисциплину, вернее, в то, что с ней у нас вообще не везде стабильно. Вот и новый губернатор Минской области эту проблему ставит на первое место. Но обещает ситуацию исправить, из семинара выводы сделал.

Алексей Кушнаренко, председатель Минского облисполкома:

Семинар для себя, как человека, знающего сельское хозяйство, но не настолько, считаю эффективным, и очень много пометок для себя сделал в работе. Александр Лукашенко:

Вы какую главную проблему почувствовали, будучи губернатором?

– Товарищ Президент, самая главная проблема – это, наверное, отсутствие дисциплины должной. Технологической, организационной, исполнительской дисциплины.

– Ну вот и какие лекарства ни дай, если нет дисциплины. Результата же не будет. Что говорить из сегодняшних лекций специалистов даже глава государства для себя отметил определенные нюансы. Сравнил тогда и сейчас.