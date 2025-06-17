Нет дисциплины – не будет результата! Что обсуждали на выездном совещании с Президентом?
Важнейшие требования ко всем, кто отвечает за работу агропромышленного комплекса, 17 июня озвучил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча прошла в формате выездного семинара-совещания. Локация выбрана не случайно. Агрокомбинат «Дзержинский» – пример грамотного ведения хозяйства, который нужно масштабировать и на который нужно равняться. А еще Александр Лукашенко напомнил о своем предложении поставить в Беларуси памятник корове – в знак заслуг этого животного в жизни людей.
Теме сохранности скота посвятят отдельное совещание. Президент его уже анонсировал. Правда, призвал приходить с готовыми предложениями. Мозговой штурм проводить в таком порядке, как сегодня. Как то было, когда на повестке возникла тема строительства свинокомплексов в Брестской и Гомельской области. И все бы ничего, но речь идет об объеме в 100 000 голов. С одной стороны, это удобно и даже рационально. С другой, риски очень велики. Если где-то будет сбоить, мы лишимся сразу огромного количества, а это, помимо всего, колоссальные деньги.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Риски, понимаешь, он точно выразился, риски увеличились.
Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Они сегодня есть китайские по 400 тысяч, миллионники есть.
– Сколько погибло в Китае?
– Но они же не отошли от миллионников.
– Нет, они построены, они не отошли. Но мы как китайцы, Иван Иванович, не работаем. Там китайцу сказано вот в этом направлении двигаться, он и будет двигаться. А у тебя будут руками разводить, напьются, полведра самогона выпьют, придут на работу, напьются и принесут какую-нибудь заразу. И что ты с ним сделаешь?
– Сейчас проблема в том, что риски мы не оцифруем. Вот будем говорить: страшно, страшно, страшно. А ему надо с бизнес-планом идти в Банк развития, брать кредит. И стотысячник, конечно, Шулейко прав, окупится.
Юрий Шулейко:
Три раза заворачивали. Один вице-премьер, премьер-министр, второй, третий. Здесь сидят люди, которые меня тоже консультировали. И Леонид Константинович, и один, и второй, и третий. Это не одно мое мнение сегодня, товарищ Президент. Я никого уговаривать не буду.
Александр Лукашенко:
Значит ты с Леонидом Константиновичем и другими подпишешься.
И даже здесь мы снова упираемся в дисциплину, вернее, в то, что с ней у нас вообще не везде стабильно. Вот и новый губернатор Минской области эту проблему ставит на первое место. Но обещает ситуацию исправить, из семинара выводы сделал.
Алексей Кушнаренко, председатель Минского облисполкома:
Семинар для себя, как человека, знающего сельское хозяйство, но не настолько, считаю эффективным, и очень много пометок для себя сделал в работе.
Александр Лукашенко:
Вы какую главную проблему почувствовали, будучи губернатором?
– Товарищ Президент, самая главная проблема – это, наверное, отсутствие дисциплины должной. Технологической, организационной, исполнительской дисциплины.
– Ну вот и какие лекарства ни дай, если нет дисциплины. Результата же не будет.
Что говорить из сегодняшних лекций специалистов даже глава государства для себя отметил определенные нюансы. Сравнил тогда и сейчас.
Александр Лукашенко:
В ближайшее время мы должны эти решения принять. Я к этому готов. Вносите предложения, чтобы эти разговоры были положены на бумагу, которая будет формализовывать те или иные распоряжения и указы и будет являться законом для исполнения. Присутствующие здесь должны понимать, не знаю, маленький тут урок, большой урок, который нашими докладчиками был преподнесен вам. Но это хоть какая-то толика знаний у вас, она должна быть. Многие уже забыли то, что было, вот даже я, слушая многих, вижу разницу с тем, чему меня учили в Академии. То есть время идет, время меняется, естественно, знания надо пополнять, но главное – без дисциплины и организации все это пустое, пустой разговор. Надо централизовывать – давайте будем централизовывать.
Значит, частично цель сегодняшнего мероприятия достигнута. Понимание есть, осталось его применить на практике. А если где-то не хватает знаний, то у руководителей все полномочия на руках.
Александр Лукашенко:
В общем, я вас не уговариваю, вы люди государственные, я определяю курс, вы его исполняете. И я вам говорю: вместе со мной, давайте становиться в ряд и действовать. Не глядя на то, что мы кого-то там обидим. Да, мы должны деликатно, скромно все делать, стараться никого не обидеть, но надо действовать. Нужен результат.
Мы уже не можем позволить себе неверных решений и бесконечных экспериментов. Во-первых, система отстроена. Во-вторых, все они стоят очень дорого. А выхлоп? В-третьих, сейчас время, когда нужен результат, а не просто старание.
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На выездном семинаре с Президентом обсудили сохранность скота – этой теме посвятят отдельное совещание