Лукашенко: иногда делаем медленно, иногда не делаем вообще – поэтому давайте напрягаться

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это не потому, что я великий аграрий. Вот сидящие здесь, больше половины людей, знают лучше аграрную науку, чем я. Нет, просто деревенский человек, проживший немало, и знаю, что, как я вам говорил, без продуктов питания, без одежды, самого необходимого – человек жить не может. А население планеты все время растет. Мы умеем это делать, давайте будем развиваться, но не забывать о том, естественно, что мы машиностроительная страна, туда надо инвестировать и создавать дополнительно новое предприятие. Делать то, что мы умеем.

Я вот подумал и обнаружил сегодня, что у нас все губернаторы прошедшие через центр. Все. У нас половину губернаторов уже не аграрники, как раньше говорили. У нас половина губернаторов, которые представляют иные сектора экономики и даже военный человек. Все правильно делаем. Я тысячу раз критически подходил к тем решениям, которые я принимаю. Я не нахожу таких уже грубых, неправильных решений. Все делаем правильно. Но иногда делаем медленно, иногда не делаем вообще. Поэтому давайте напрягаться.

Одна из тем – сельское хозяйство. Почему я решил вас пригласить? Есть у нас приличный объем неисполнительности. Вы меня не слышите, но увольнять вас, выкидывать с работы и прочее, зная, что вы еще немало можете, это, наверное, самый крайний вариант, но никуда от этого не денешься. Я решил поступить по-военному. Юрий Хаджимуратович, у нас была в армии такая хорошая формула: делай как я.

Вот я решил вам показать, и это не я делаю, ну примерно. Вот, ребята, я от вас требую вот это. Вы уполномоченные, губернаторы, исполнители, специалисты есть, сделайте так, как это. Тогда не будет падежа скота. Потому что если будет падеж скота, как сейчас или вчера, будет это все продолжаться, вы мне будете сказки рассказывать, как будто не знаете, откуда я родом, и будет гибнуть скот, мы придем к тому, что нам жрать самим будет нечего.