На выездном семинаре с Президентом обсудили сохранность скота – этой теме посвятят отдельное совещание

Важнейшие требования ко всем, кто отвечает за работу агропромышленного комплекса, 17 июня озвучил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча прошла в формате выездного семинара-совещания. Локация выбрана не случайно. Агрокомбинат «Дзержинский» – пример грамотного ведения хозяйства, который нужно масштабировать и на который нужно равняться. А еще Александр Лукашенко напомнил о своем предложении поставить в Беларуси памятник корове – в знак заслуг этого животного в жизни людей.

Дисциплина – это база. Остальное украшательства. По мере того, кто и что может себе позволить. Конечно, если посчитать сколько денег вложили в белорусский АПК, то можно было бы каждому из 1 455 белорусских хозяйств по такому дворцу построить Но надо ли? Вопрос дискуссионный. Как и тот, где строить МТК – в чистом поле или вокруг деревень на месте прежних ферм, чтобы сохранять жизнь вне городов и даже городков. Глава государства призывает не увлекаться модными трендами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нельзя увлекаться. Нельзя увлекаться, как Вольфович беспилотниками с Хрениным. Вот беспилотники все спасут и прочее. Вот в Украине СВО – он же, может, не согласился – нет, молчит. Но Украина – это степь. Там прятаться некуда. Там тебя беспилотник видит везде. А у нас все-таки болото и лес – есть куда спрятаться. И с беспилотниками будет посложнее. Да, какую-то часть мы должны иметь, но ни в коем случае не увлекаться этим: «Ах-ох!» Надо исходить из реалий, надо, как когда-то наши родители в свое время жили и строили. Пока еще Русый и Заяц есть, которые помнят это все, пока еще вы, взрослые люди, которым 50-60 есть, вы знаете, как надо сделать дешево, сердито, но рентабельно.

О рентабельности своего производства глава «Дзержинского» доложил по факту. И нет к нему у Президента вопросов, кроме одного.

Александр Лукашенко:

Руководителей типа «Дзержинского» сколько вырастил? Сколько – 5, 7, 10?

– Все присоединенные предприятия мы обеспечиваем своими кадрами. Выращенная молодежь…

– Вместо тебя сколько таких, как ты? Ты же понимаешь, ты махину такую создал, ты есть, ты несешь за это ответственность, потому что тебя спросят. Завтра тебя нет – кто вместо тебя? Сколько человек?

– Ну пару человек есть.

– Всего пару? За 15 лет? Ну хоть пару, понимаете? Хоть пару – это важный вопрос. Хорошее предприятие «Парахонское», вот тут Михаил Иванович Русый говорил. А сколько «парахонцев»? Один. Вот Шулейко вырастил – один! Поэтому нам надо видеть здесь людей, которые завтра создадут подобное хозяйство. Если мы будем подобное создавать, так у нас проблем не будет с продуктами питания и с прочими вопросами.

Это вопрос принципиальный, потому что с кадров начинается все. Человеческий фактор – одна из причин гибели скота. В этом единодушны и ученые, и практики. Дело в отношении.

Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Все знают о том, что как только ребенок… теленок родился, его необходимо выпоить молозивом. Здесь соблюдение сроков: не позднее, чем через 60 минут после рождения. По классике. Достаточный объем выпойки, молозиво надлежащего качества. Ну, начиная с четвертого дня молозива заменяют уже цельным пастеризованным молоком. Об этом как-то не принято говорить, но объем выпойки – это 10 % от массы тела. Это 3-4 литра. И мы понимаем, что в ручных условиях вряд ли доярка будет стоять эти полтора часа или сколько ждать, пока теленок эти 3-4 литра выпьет. И вопрос уже и качества молозива. Там, где есть люди и технология – зонды. Там, где этого нет – давайте использовать лекарственные препараты.

Очень точная оговорка Караника: если бы к телятам относились как к детям, то и показатели падежа были бы ниже. Тем более что правила ухода за новорожденным схожи – создание условий без сквозняков и излишней влажности. Выпаивание материнским молоком для укрепления иммунитета и вакцинация.

Владимир Караник:

Что происходит? Проблемы. Неадекватное применение вакцин. В каждом хозяйстве должен быть разработан свой план вакцинации с учетом эпизоотической ситуации в хозяйстве. Зачастую планы не обновляются либо берутся шаблонно из соседних хозяйств. Нарушение схем вакцинопрофилактики, несвоевременное введение, изменение дозы – это когда вакцины недостаточно, давайте располовиним дозу. Нельзя это делать. И я предлагаю рассмотреть возможность проведения централизованной закупки вакцины. Это либо уровень района, либо уровень области, чтобы мы понимали о том, что защиту поголовья мы обеспечиваем вне зависимости от финансового состояния хозяйства и вне зависимости от того, есть там ветеринар или нет. Я считаю, что мы говорим о том, что нам не хватает ветеринарных кадров, но если посчитать, мы не нашли эту информацию, но ищем, если посчитать количество ветеринарных специалистов на 10 тысяч голов скота у нас и в зарубежных странах, мне почему-то кажется, что у нас эти цифры будут гораздо выше. Я пока не готов на цифрах сказать, но есть ощущение, что этих специалистов у нас больше. Надо грамотно выстроить эту службу. И мы с Юрием Витольдовичем очень долго как бы обсуждали подходы. И я согласен о том, что и в Бресте планировался, и в Гродно пилотный проект по централизации системы, что райветстанция обеспечивает все ветеринарное сопровождение в районе. И что те ветеринары, которые работают в хозяйстве, тоже являются сотрудниками райветстанции. Их просто туда направляют – это и надзор, и маневр кадров. Централизация ветеринарных служб в стране – это уже принятое решение. Нам не нужна ставка ветврача в каждом хозяйстве. Нам нужна прозрачность, ответственность и единые подходы. В конечном счете, нам нужен здоровый скот.