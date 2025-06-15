Это встреча идеологических соратников, истинных ленинцев и марксистов – Санакоев про визит Лукашенко в КНР

Сергей Санакоев, руководитель Центра исследований и прогнозов развития Азиатско-Тихоокеанского региона:

Кстати говоря, когда мы говорили о встрече Александра Григорьевича и Председателя Си Цзиньпина, тоже надо было отметить. Здесь речь идет о встрече идеологических соратников, фактически истинных ленинцев и марксистов, которые прежде всего заботятся о том, чтобы развивался народ, знаете, даже в названии Китайская Народная Республика. Они сумели все свое население вывести из-за черты бедности. И в Беларуси, лично мое мнение такое, что демонстрируется социалистическая система развития с белорусской спецификой, которая также является, прежде всего, выгодной для народа Беларуси. Вот это самые главные моменты, и это больше всего гнетет в мире. Обратите внимание, какие были комментарии на Западе по поводу встречи Александра Григорьевича и Председателя Си, что не так принял, не так посмотрел, а вообще, оказывается, Председатель Си уже теперь болеет. Что только не началось именно потому, что фактически речь шла о встрече двух соратников, которые идут в будущее, ведут за собой свои народы. Это самое главное, а не те олигархические игры, которые устраивают по всему миру, прежде всего, конечно же, западные страны и их сателлиты.