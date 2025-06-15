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Лукашенко оказался политическим провидцем – Беляев

15 июня 2025 19:18
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Будет ли завершен переход к многополярному миропорядку в ближайшие годы? К чему приведет торгово-экономическая война, которую развязали США против Китая? Как будет развиваться система международных отношений? Эти и другие вопросы обсудили эксперты в студии авторского проекта «САСС уполномочен заявить». 

Лукашенко оказался политическим провидцем – Беляев-2

Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ:
Александр Григорьевич Лукашенко оказался в какой-то степени политическим провидцем. Почему? Потому что он буквально с первых дней своего президентства взял курс на сближение с Китайской Народной Республикой, тогда, когда еще тот Китай не был нынешним Китаем. Он увидел перспективы, он разглядел вот этот вектор сотрудничества, и несмотря ни на что, несмотря ни на какие там угрозы или обещания Запада, мы выстраивали, благодаря твердому президентскому решению, политику взаимодействия с Китайской Народной Республикой. И тут сошлось очень много факторов для нас. Понятно, что мировая политика – это не просто душевные разговоры из разряда нравится, не нравится. Тут во многом, конечно же, лежит интерес.

У нас, в первую очередь, с Китаем очень близкие экономические интересы. Китай, выстраивая свои планы по созданию нового Шелкового пути, инициативы «Один пояс – один путь», он рассматривал Беларусь как очень важную часть вот этого нового Шелкового пути, сухопутная часть которого должна была пройти через страны Евразийского экономического сообщества. И Беларусь была своеобразными воротами, въездными воротами в Европейский союз.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Беларусь-Китай # Алексей Беляев

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