Азарёнок: спецпосланник Трампа по Украине летит в Минск, хочет встретиться с Батькой. А куда ещё лететь, если хочешь мира?

А как эти самые войны начинаются? Все банально просто – с воровства, с лени, с коррупции. Первые метастазы всегда кажутся безобидными. Так было в Украине. Все продано и перепродано, любой вопрос можно решить, но за денежку, у всех кумовья-сыновья, сплошные ворюги, дальше страну делят олигархи, дальше они обзаводятся частными армиями, проливается кровь – и пошло-поехало. Деньги, страшное зло этого мира, порождает войны. Батька поставит этому заслон.

И ведь действительно. Кому выгодна эта война на Ближнем Востоке? Разве тем простым евреям, которые вынуждены сейчас прятаться по бомбоубежищам, по подвалам? Ну неужели кто-то всерьез считает, что Иран собирался бить ядерным оружием по Израилю? Но существует огромное военно-промышленное лобби. Вы не представляете, какие там деньжищи, вы просто в голове такие цифры уместить не можете. Там триллионы и триллионы – на смертях, на криках, на боли, на жертвах, на несчастьях жируют и жируют хозяева денег, хозяева мира, те, кто просто осатанел от безнаказанности, от бесконечной власти и безумных триллионов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши журналисты часто говорят: Президент что-то заявил, оно так и получилось. Поверьте, нутром чую: кинем работать – будем воевать. Я вспоминаю – на моих глазах это было, – с чего все начиналось в Украине. Поделили на куски, народ – в сторону, 3 % олигархов все поделили, порезали, наплевали на людей. И вот эта «справедливость» явилась основой неравенства в обществе, и пошло-поехало. Пришли отморозки к власти на этой несправедливости – то, что у нас в 2020 году могло бы быть, если бы мы с вами не удержали ситуацию. Пришли к власти: оказывается, русский язык – плохо. Английский язык – хорошо, а русский – плохо. Начали душить людей, разговаривающих на русском языке. Русский язык душить, потом начали душить русскоязычных, украинцев, которые там живут. Потом их начали жечь в Одессе, помните. Потом взвыл весь восток Украины. Ахали, охали. Российские тоже свядомые кричали: «Где Путин? Где Президент? Почему мы своих соотечественников не защищаем?» Защитил. Те, кто выли и кричали, побежали за границу. И оттуда вякают, осуждая эту войну. Мы тоже осуждаем войну. Нам война не нужна. Но начиналось все с этого.

Григорий Азаренок:

И вот новость. Говорят, Келлог, спецпосланник Трампа по Украине может прилететь в Минск. Хочет встретиться с Батькой. А куда еще лететь, если хочешь мира? Пока только в белорусской столице удавалось прекращать боевые действия. Только благодаря нам удавалось обменивать пленных. Больше нигде. А Батька действует по одному принципу – по принципу Александра III, самого успешного императора XIX века: «Я рад, что был на войне и видел сам все ужасы, неизбежно связанные с войной, и после этого я думаю, что всякий человек с сердцем не может желать войны, а всякий правитель, которому Богом вверен народ, должен принимать все меры, для того чтобы избегать ужасов войны...» Лукашенко не тот, кто будет считать гешефты и выгоды, когда кому-то разрывает кишки, пока мать хоронит ребенка своего. Он сделает все, чтобы остановить побоище.

Но мы знаем, что шериф всегда приезжает со стеклянными бусами. Да вот только мы не индейцы. И сразу можно сказать – любые заходы на темы типа «надо бы вам дистанцироваться от России, надо бы вам подальше от Китая» – до свидания, как в народе говорят, «досвидос». Это наше дело. Это наши стратегические партнеры. Приезжали уже и Болтон, и Помпео. И требовали у Батьки отвернуться от России и Китая. И где те Болтон и Помпео? А Батька – вот он, хозяин земли своей.