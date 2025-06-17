Лукашенко на семинаре-совещании: если ты гробишь телят, не можешь их содержать – отдай на откорм

Если мы не хотим войны, то должны работать правильно. О том, как важно трудиться на совесть – глава государства вновь напоминает каждому белорусу и, в первую очередь, ответственным лицам. Сегодня – в разрезе АПК. Президент собрал выездной семинар-совещание. Локация – под стать теме – филиал агрокомбината «Дзержинский» в Острошицком Городке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Провакцинировали, вспоили. 21 день достаточно, 20 дней. На ноги поставили теленочка, но он должен быть в чистоте, мы сегодня посмотрим. Сухо чтобы было. И что дальше? Если ты гробишь телят, не можешь содержать – отдал на откорм. Так это не спасение для Витебской области, Могилевской, Гомельской да и в Гродно это есть? Спасение. И таких хозяйств разгильдяйских у нас 20-25 % осталось. Вроде немало, но и немного. А 20-25 % мы должны в чувства приводить. Это один из вариантов. Поэтому не надо кричать.

Вот мы сейчас с Витебской областью разбираемся. Я вас предупреждал, что если вы хотите перехватить какую-то копейку и предлагаете, то это плохой для вас вариант. И все плачут: людей нет, того нет, этого нет. В некоторых хозяйствах, я говорю, 30 % максимум. Витебской области нужна такая мощная реанимация. Остальные работают и умеют работать. Точно такие районы там неравномерно развиваются. То же самое в других восточных областях. У вас есть все сегодня для того, чтобы организовать процесс производства и переработки. Все. Все у вас. Вы просили власть, вы ее получили.