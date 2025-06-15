Азарёнок: многополярный мир пришёл к нам с улыбкой из ракет и сиянием взрывов в глазах

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его проект «Слово и дело» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вот и пришли они – грозные времена. Глобализм рухнул, рухнула глобальная торговля, рухнули военные и оборонные союзы – рухнуло все мироустройство. Многополярный мир, который мы все ждали, который мы призывали, пришел. Пришел не с пальмовой ветвью мира и прогресса, не с изобилием и процветанием. Он приходит к нам с улыбкой из ракет, с сиянием взрывов в глазах, с залпами и пусками. На плече у него хищная птица-дрон, а сам он закован в броню, переплавленную из тел Газы, Ирана, Сирии, из русских и украинских костей, из лепестков, что разорвали детские ножки. Приходит к нам и говорит: «Здравствуйте! Звали?» Современный человек не может объяснить, что происходит. У него нет для этого языка. У него нет понятий и терминов. Он не оснащен теми слуховыми аппаратами, что могли бы понять этот гул истории. «Слушайте музыку революции», – писал Блок. Не можем расслышать. Уши забиты бургерами, доставками, самокатами, «вайлдбересами» и поездкой в отпуск. Недоумевали наши граждане. Не смогли в пятницу прилететь в дубаи. Рейс отменили, сели в Азербайджане, лакшери-тур накрылся бомбардировщиками. Жалко их, бедные.

Григорий Азаренок:

Современный мир не объясняется старыми понятиями. Все хартии, уставы, учебники летят в корзину. Дипломаты в нашем ФМО учат чушь, которая уже никогда не будет работать. Посмотрите на смешную бесполезную ООН. Она не может предотвратить ни одной войны. Болтание о мире, об озабоченности – комариный писк на фоне пусков гиперзвуковых ракет. Экономисты штудируют старый рыночный Economics про международное разделение труда, про глобальную торговлю, про рынок. Но Трамп топчет это все начищенными штиблетами. Страны обкладываются пошлинами, как противотанковыми рвами, на все на свете вводят потолки цен, а грядущие цифровые технологии вообще обнулят всю торговлю. Военные в академиях штудируют старые учебники. Выдвижение колонны, развертывание батареи, построение в боевой порядок. СВО все это сожгла. Колонны уничтожаются при первом приближении. Разгромлены флоты. Корабли становятся лишь большими мишенями для маленьких дешевых дронов, а солдаты предпочитают самым дорогим бронетранспортерам ишака. Цокай копытцами – цок-цок. Получайте права на ослика.

Даниил Безсонов, эксперт в сфере информационной безопасности:

Бойцов учат классике. Артиллерийский дивизион выходит на позиции… А это учитывая, что там дистанция небольшая, то FPV-дроны просто это все сжигают даже на подходе. Потому что все небо под контролем разведывательных дронов, и сейчас так уже, ну, это не работает. Григорий Азаренок:

Причем эта революция происходит постоянно. Еще в 2023 году в Горловку мы могли на автомобиле съездить, а сейчас говорят, вот раньше вот там какой-то крутой командир или офицер, ну понятно, чем круче тачка, тем представительнее. Сейчас самая забитая, самая невзрачная, шестерочка там. Даниил Безсонов:

Если где-то появляется джип – все, это мишень. Любой автотранспорт. Сейчас дронов такое количество, что без разницы. Но, может быть, одиночный боец посреди поля, не вызовет интерес, а транспорт любой сжигается. Поэтому все смеялись, что там появились на фронте ослики, ишаки. А какие варианты?

Григорий Азаренок:

Никто не может понять, отчего начинаются все новые-новые войны. Отчего вроде бы подконтрольную и поверженную Православную церковь в Украине добивают с такой яростью? Отчего растут только оборонные бюджеты? Зачем все вооружаются? К чему готовятся? Где же искать ответы? Где найти опору? Чем объяснить нам современность? Государство Израиль – религиозное государство. Оно построено не по современным модерновым чертежам. Оно построено по Ветхому Завету. Звезда Давида на их флаге. Главный текст там не Конституция. Конституции все летят в помойку истории. Главные тексты там – Тора и пророки. Не Декларация прав человека, а Книга чисел диктует им политические решения. И так: убейте всех детей мужского пола и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте, а всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя. Понятно теперь, что происходит в Газе? Вот так выглядит Палестина.

Иран – это пламенное исламское религиозное государство. Им управляют суровые аскеты аятоллы. Главный их инструмент не выборы, парламенты и прочая чушь. Это Корпус стражи исламской революции. Орден воинов Корана. Опричнина. Они ждут появления Махди, скрытого имама, либо все рушится. У шиитов-семеречников были острые ожидания Махди, которые закончились крахом, например, штурм монголами крепости Аламут. Восстания махдистов были на Кавказе и в Судане. В Ираке и сегодня есть армия Махди. Все ждут появления черных знамен Харасана. Трамп вошел в Белый Дом под песню Y.M.C.A. – это гимн протестантской секты YMCA. Его пресс-секретарь перед брифингами не повторяет тексты. Кэролайн Левитт молится: Боже Иисус, дай нам сил, знаний и способностей донести наше слово, получить удовольствие и не терять уверенности в тебе, Иисус, аминь. А рядом дите неразумное Маск, которое объявляет крестовый поход против трансгендерных глобалистов. Они забрали у него сына, отрезали детородный орган, сделали девочкой. Он хочет отомстить, как княгиня Ольга за смерть мужа наполовцев послала птиц с горящими ветвями, он хочет запустить свой SpaceX не в космос, а ударить им по центрам принятия решений глубинного государства.

Григорий Азаренок:

Современный Евросоюз создавался как торговое объединение. Оно должно было ликвидировать все старые противоречия, упразднить любую идеологию, чтобы вновь возвести Вавилонскую башню, стереть языки и народы. Она рушится, Польша одевает броню с перьями, крылатые гусары поминают Германию и Грюнвальд, а немцы вновь слушают Вагнера. И Макрон встречается не с банкирами и парламентариями, он встречается с масонами, провозглашая себя продолжателем векового дела Жака де Моле. Кто не знает, расскажу. Это был предводитель тамплиеров и казнен в 1314 году. И вот спустя 400 лет, в 1793-м, казнят французского короля Людовика. Гильотина отсекла монаршую голову легко и непринужденно. К ней подходит некий мужчина, поднимает ее за волосы, окропляет кровью толпу и произносит: «Жак де Моле, ты отомщен». Макрон надеется так поднять голову Трампа. Не зря митинги в Калифорнии проходят под лозунгом «Нет королю». Скоро в Вашингтон подвезут гильотину. Эрдоган после мятежа 2016 года сбросил кемалистский национализм. Он мыслит себя Сулейманом Великолепным. Он вторгается в Ирак и Сирию. Непременно случится бой между османами и эллинами. Они не договорили в XIX веке. Путин провозглашает новую идеологию государства российского. Это не благополучие, не безопасность. Это не процветание, не вхождение в глобальный мир. Это бессмертие.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:

Я отдельно встретился с известным публицистом, писателем, общественным деятелем Прохановым Александром Андреевичем. Он человек думающий, философский склад ума. Он сказал очень интересные вещи, которыми я хотел бы с вами поделиться. Он говорит: знаете, в чем заключается основная идея сегодняшнего дня для России? Я говорю: любопытно. В бессмертии. И, может быть, это имеет отношение не только к сегодняшнему дню, а вообще к России – бессмертие русского народа и России, многонационального народа России и нашей общей государственности тысячелетней.