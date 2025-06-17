«Это будущий век» – Лукашенко показали, как устроен МТК в «Дзержинском»

Важнейшие требования ко всем, кто отвечает за работу агропромышленного комплекса, 17 июня озвучил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча прошла в формате выездного семинара-совещания. Локация выбрана не случайно. Агрокомбинат «Дзержинский» – пример грамотного ведения хозяйства, который нужно масштабировать и на который нужно равняться. А еще Александр Лукашенко напомнил о своем предложении поставить в Беларуси памятник корове – в знак заслуг этого животного в жизни людей.

Глава государства на выездной семинар-совещание собрал без малого четыре десятка должностных лиц – губернаторы, помощники. Местная вертикаль обязана знать базу. И речь не только об основах животноводства (хотя им уделили сегодня несколько часов), а генеральной линии, которая, так вышло, в Беларуси неразрывно связана с дисциплиной и в АПК тоже. Лукашенко: иногда делаем медленно, иногда не делаем вообще – поэтому давайте напрягаться. И коль делай как я в стиле Александра Лукашенко, то прежде чем рассуждать и заседать, вопрос нужно изучить ногами на земле. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А чего вы сели?

Итак, локацией для проведения этого выездного семинара были выбраны площади агрокомбината «Дзержинский». В районе деревни Селище Минского района два года назад появился новый МТК. Молочно-товарные комплексы пришли на смену фермам. Определенные требования и признаки вроде бы и общие для всех. Но оптимальную форму пока, правда, не определили. Президентский тезис о коровах, которые должны стоять «во дворце», трактуют по-разному. Александр Лукашенко еще раз максимально понятно объяснил, что вкладывает в это образное выражение.

Александр Лукашенко:

Я попросил бывшего губернатора, ныне премьер-министра, специалистов, чтобы они определили сегодня типичный комплекс, комплекс будущего. Назвали этот. Если бы я знал, что он будет такой – очень-очень хороший – я бы, конечно, вас сюда не повез. Но это супер. Дай бог, чтобы у нас, может, когда-то и будет такой. Но нам надо приспособить, где-то модернизировав старые фермы, превратив их в комплексы молочно-товарные. Помните, у нас ферма была – буква «Н», два коровника, между ними какой-то доильный зал, цех там и так далее. Коров доили в ведро. Этот прогресс был величайший. Сегодня мы поняли, что ведро – это не то. Нужно современное содержание скота. Если где-то эта буква «Н» есть, ее надо модернизировать, привести в порядок, разместить в идеальном случае дойное стадо. Между ними в перемычке поставить доильное оборудование, доильный цех организовать. Здесь же, рядом, молочный блок для того, чтобы охлаждать молоко и продавать высшим сортам. Это хорошие деньги – экстра.

Большую часть денег при строительстве комплекса вложили в техническое оснащение, доильная установка – карусель. Внедрили и австрийскую технологию по преобразованию отходов жизнедеятельности коров – навоза – в подстилку для них же. Отлично впитывает, обеззараживает и согревает.

С учетом того, что у нас 120 тысяч гектаров земли, очень много посевных, у нас просто не хватает даже сил иногда и солому заготовить. Поэтому мы такой замкнутый цикл сделали, и вот это работает. Здесь первые лактации, высокоудойный – ну, примерно от 40 до 45. Александр Лукашенко:

Ты мне скажи, вот этот вариант подстилки – это выход из положения или же это хороший вариант?

– Это выход из положения.

– Ну, наверное, здесь два варианта. Александр Лукашенко:

Но если бы измельченную солому подстилали, это бы хуже было или лучше?

– Оно не хуже, не лучше. Это дешевле, во-первых, потому что солома стоит денег. Все равно она имеет как бы затраты. Второе, вывоз органики.

Исходя из принципа разумной необходимости, не вкладывались в стены. Относительно дешевые, деревянные перекрытия, бетон на полу, но можно еще проще? Актуально для тех, кто не в такой экономической ситуации, как «Дзержинский».