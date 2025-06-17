Прямой эфир

Лукашенко собрал выездной семинар-совещание по теме сельского хозяйства

17 июня 2025 07:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Внимание белорусского лидера вновь приковано к АПК. Комплексные подходы по сохранности крупного рогатого скота и росту его продуктивности – сегодня тема номер 1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства собрал выездной семинар-совещание в Минской области. Насущные вопросы обсуждают в сердце молочно-товарного комплекса. К обстоятельному разговору привлечен широкий круг ответственных лиц.

Лукашенко собрал выездной семинар-совещание по теме сельского хозяйства-2

Александр Лукашенко посещает филиал агрокомбината «Дзержинский» в Острошицком Городке. Президенту доложат о текущем состоянии и перспективах развития предприятия, а также познакомят с передовым опытом в строительстве современных молочно-товарных комплексов.

Один из таких работает с февраля 2024 года. На МТК трудятся 20 человек. Сейчас здесь содержится около 700 голов. Средний удой на корову в год – более 4,4 тысячи килограммов молока, и показатель планируют увеличить.

# Александр Лукашенко # Предприятия Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Озеленение и развитие инфраструктуры – в Беларуси продолжается благоустройство объектов
17 июня 2025 07:27

Озеленение и развитие инфраструктуры – в Беларуси продолжается благоустройство объектов

В Беларуси упростили трудоустройство для безработных и молодёжи
17 июня 2025 07:26

В Беларуси упростили трудоустройство для безработных и молодёжи

Минская областная станция переливания крови отмечает 80-летие со дня создания
17 июня 2025 07:02

Минская областная станция переливания крови отмечает 80-летие со дня создания