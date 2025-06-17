Лукашенко собрал выездной семинар-совещание по теме сельского хозяйства

Внимание белорусского лидера вновь приковано к АПК. Комплексные подходы по сохранности крупного рогатого скота и росту его продуктивности – сегодня тема номер 1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства собрал выездной семинар-совещание в Минской области. Насущные вопросы обсуждают в сердце молочно-товарного комплекса. К обстоятельному разговору привлечен широкий круг ответственных лиц.