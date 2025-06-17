Лукашенко: людей надо прежде всего накормить, а значит, спрос на продукты будет только возрастать

Безупречная дисциплина и идеальный порядок – вот слагаемые успеха в отрасли, которую в Беларуси, вне всяких сомнений, стоит назвать флагманской. Речь, конечно, о сельском хозяйстве. А если говорить о производстве и выпуске знаменитой белорусской молочки, то это и вовсе наша «витрина» на мировом рынке. Этими обстоятельствами, разумеется, объясняется особое отношение Президента к этой отрасли. Важнейшие требования ко всем, кто отвечает за работу агропромышленного комплекса, 17 июня озвучил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча прошла в формате выездного семинара-совещания.

Локация выбрана не случайно. Агрокомбинат «Дзержинский» – пример грамотного ведения хозяйства, который нужно масштабировать и на который нужно равняться. Предприятие работает по принципу полного производственного цикла: от поля до прилавка.

А еще грамотные кадры, хозяйский подход, технологии, инициативность и ответственность всех, кто занят в производстве – только суммировав все это, можно эффективно работать в АПК. А еще Александр Лукашенко напомнил о своем предложении поставить в Беларуси памятник корове – в знак заслуг этого животного в жизни людей.

Репортаж Алены Сыровой.

Когда на прошлой неделе во Дворце Независимости обсуждали работу Администрации Президента и кадров, в частности помощников – инспекторов по регионам, звучал тезис о том, что эти посты сейчас занимают далеко не аграрии. Но именно АПК вся вертикаль обязана уделять повышенное внимание. Это вопрос жизни и достатка белорусского государства в целом и отдельно взятого гражданина.