Лукашенко: людей надо прежде всего накормить, а значит, спрос на продукты будет только возрастать
Безупречная дисциплина и идеальный порядок – вот слагаемые успеха в отрасли, которую в Беларуси, вне всяких сомнений, стоит назвать флагманской. Речь, конечно, о сельском хозяйстве. А если говорить о производстве и выпуске знаменитой белорусской молочки, то это и вовсе наша «витрина» на мировом рынке. Этими обстоятельствами, разумеется, объясняется особое отношение Президента к этой отрасли. Важнейшие требования ко всем, кто отвечает за работу агропромышленного комплекса, 17 июня озвучил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча прошла в формате выездного семинара-совещания.
Лукашенко: иногда делаем медленно, иногда не делаем вообще – поэтому давайте напрягаться.
Локация выбрана не случайно. Агрокомбинат «Дзержинский» – пример грамотного ведения хозяйства, который нужно масштабировать и на который нужно равняться. Предприятие работает по принципу полного производственного цикла: от поля до прилавка.
А еще грамотные кадры, хозяйский подход, технологии, инициативность и ответственность всех, кто занят в производстве – только суммировав все это, можно эффективно работать в АПК. А еще Александр Лукашенко напомнил о своем предложении поставить в Беларуси памятник корове – в знак заслуг этого животного в жизни людей.
Репортаж Алены Сыровой.
Когда на прошлой неделе во Дворце Независимости обсуждали работу Администрации Президента и кадров, в частности помощников – инспекторов по регионам, звучал тезис о том, что эти посты сейчас занимают далеко не аграрии. Но именно АПК вся вертикаль обязана уделять повышенное внимание. Это вопрос жизни и достатка белорусского государства в целом и отдельно взятого гражданина.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Корова и сегодня кормит народ. И сегодня молоко прибыльно. И вы видите, что в мире делается. Знаете, если по-подлому, то, наверное, нам это не во вред. Если одуревший кто-то воюет, то кто-то на этом наживается или получает выгоду. Это, конечно, не наша политика. Мы и так понимаем, что без войн людей надо будет прежде всего накормить. А значит, спрос на продукты питания и одежду будет только возрастать. Поэтому нам обязательно надо идти этим путем. Надо создать молочно-товарные комплексы, где мы будем содержать скот и решать основные проблемы.
Лукашенко на семинаре-совещании: если ты гробишь телят, не можешь их содержать – отдай на откорм.