Лукашенко: «Не должны запрещать выступать!» О чём Первый предупредил Президиум ВНС?

«Подготовить содержательную часть предстоящего Всебелорусского народного собрания – сформировать повестку и определить докладчиков». Такое поручение Президента прозвучало 25 ноября во время заседания Президиума ВНС, которым, по сути, был дан старт финальному этапу подготовки одного из самых ожидаемых политических событий года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И темп соответствующий. До второго заседания VII Всебелорусского народного собрания меньше месяца. Сейчас самый интенсивный этап – обсуждения, корректировки, работа на местах. В нее вовлечены все центры формирования ВНС: парламент, общественные объединения, профсоюзы, регионы. Александр Лукашенко подчеркивает: каждый делегат должен быть активным участником процесса. Есть идея – предлагай, есть позиция – высказывай. Сделан сегодня и еще один важный акцент. Как подчеркнул Александр Лукашенко, ВНС должно заниматься только глобальными вопросами. Подробности заседания Президиума ВНС и ключевые задачи Первого – у Евгения Пустового.

Конец года – время итогов и выработки планов и стратегий. Ничего более демократичнее нет, чем сделать это всей страной. Технически это невозможно. Зато в нашей обновленной политической системе выработан самый действенный и приемлемый механизм – общегосударственный диалог в формате ВНС. Это Беларусь в миниатюре. Рабочий орган ВНС – Президиум, и сегодня он собрался во Дворце Независимости. Глава государства и Председатель ВНС. Поставил конкретные организационные вопросы. Читайте здесь. Разногласий по повестке не случилось. Лишь обсуждения. Итак. ВНС пройдет 18-19 декабря. В первый день – Послание главы государства к белорусскому народу и парламенту. Это и конституционно, и традиционно. Затем обсуждение глобальных и глубинных посылов Первого.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы в первый день заслушиваем Послание, перевариваем это все, приходим во второй день. – Во второй день в результате открытия заседания утверждается программа социально-экономического развития республики на 2026 – 2030 годы. Докладывает премьер-министр.

– То есть начинаем второй день с доклада премьер-министра по программе? И утверждение этой программы. Повестка второго дня и по сути, и по форме плюралистичная. На авансцене глава правительства. В эфире – программа социально-экономического развития страны. Это самый четкий и обоснованный сценарий развития государства до 2030 года. Зеркало, в котором мы должны увидеть Беларусь ближайших лет. Турчин о программе на пятилетку: самое главное – чтобы все наши цели и задачи были реалистичны. Подробности. Были учтены все запросы общества, на платформу «Народная пятилетка» «Меркаванне.бел» пришло боле 70 тысяч откликов. Вплетены предвыборные нарративы Президента. Программу дорабатывали и перерабатывали. В итоге осталось обсудить уже делегатам ВНС. Как именно это будет сделано, интересуется Президент и Председатель ВНС.

– Ученые что говорят?

– Я считаю, что программа насыщенная и дополнения не требуются. Наиболее актуальные либо те предложения, которые больше всего волнуют не только делегатов, но и наших граждан, можно будет вынести в качестве прении после доклада.

– Надо понимать, что это огромное количество людей, это съезд. Помните, Горбачев – это превратилось в кино и кашу, что потом привело к развалу огромной страны. Там семена были заложены. Как нам обеспечить прения и выступления делегатов в этой ситуации?

– Фактически члены Президиума – есть представители от каждого региона и от каждой ветви власти.

– Вы предлагаете региональное выступление.

– Нет, я имею в виду здесь члены Президиума – это как все регионы представлены, так и все ветви власти. И если замечаний или предложений от регионов не будет, то необязательно выставлять в прения, чтобы сказать, что возражений нет. ВНС – это самый масштабный институт государственной власти. И среди этого множества умов белорусского общества ни одно рациональное предложение не должно затеряться. Процесс должен быть отрегулирован – задача от первого лица государства. Сейчас на примере обсуждение программы социально-экономического развития. Лукашенко ориентировал делегатов ВНС на активное обсуждение проекта программы соцэкономразвития. Читайте здесь. Впервые программу социально-экономического развития будут обсуждать до начала ее внедрения. Обычно это происходило уже спустя полгода функционирования. Над ее разработкой трудились сразу несколько независимых групп. Изменилась миссия самой программы. Ориентиры не на цифровые показатели, а на запросы общества. Новая и философия программного документа – его структура. Она привязана к развитию жизненных циклов человека.

Александр Косинец, заместитель Председателя ВНС:

Программа достаточно интересная. Она имеет свою архитектуру построения. Выстроена от рождения, начинается с национальной демографической безопасности, это первый приоритет. Второй приоритет – это молодежь нашей страны и формирование человеческого капитала, образование, навыки, умения. Третий приоритет – это создание уютной и комфортной жизни для людей. Четвертый приоритет – надо дать достойный труд, поэтому мы обращаем внимание на развитие цифровой экономики, роботизация, автоматизация, чтобы человек занимался не мануфактурой, а создавал конкурентоспособную продукцию на мировом рынке. Пятый очень важный приоритет касается вопросов сильных регионов. Где бы человек ни находился, имея достаточно высокий интеллектуальный потенциал, или на хуторе, или в столице, у него равные возможности будут, чтобы зарабатывать, иметь хорошую мотивацию, чтобы в конечном итоге продолжать свой род. И шестое – главное в этом контексте, когда мы рассматриваем каждое звено этой цепи. Мы должны обеспечить мир и безопасность. Среди кадровых решений выборы судей Конституционного и Верховного судов. Это конституционное право делегатов ВНС. Вакантно место и в Президиуме ВНС – Константин Бурак в апреле этого года назначен на должность помощника Президента – инспектором по Гродненской области. Принять это решение предстоит путем тайного голосования. Государственная институализация и общественная инициация пройдены. Первое заседание ВНС стало точкой отсчета для белорусской модели развития. Срез белорусского общества поддержал стратегию первого Президента страны. Первое заседание ВНС в конституционном статусе завершило поступательное развитие политической системы. Нынешнее собрание должно удержать планку значимости. Это важно и для внутренней оценки всей системы, и учитывая внешнюю нестабильность.