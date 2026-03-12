Косинец рассказал, каким был главный недостаток закона о закупках

Полтора миллиарда рублей потерь! И это только за 2025 год. Государство теряет колоссальные деньги на серых схемах и жадности посредников. 12 марта Александр Лукашенко потребовал от правительства «хирургического» вмешательства в экономику: навести порядок везде (от сельского хозяйства до промышленности) и отсеять тех, кто наживается на перепродаже белорусского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тема совещания – закупки и необоснованное посредничество – назрела давно. Цифры говорят сами за себя. В 2025 году установлено более 400 преступлений, связанных с процедурами закупок. Более половины выявленных фактов – получение взяток.

Глава государства напомнил: он не раз давал поручения по повышению конкурентоспособности экономики и недопущению серых схем. Законодательство ужесточили, за рубежом создали многофункциональные центры для продажи белорусской техники. Но проблему до конца решить так и не удалось.

Лукашенко: надо провести четкую черту, отделяющую обоснованное посредничество от необоснованного.

Типовая схема, по словам Президента, предельно проста: лишнее звено в виде посредника искусственно накручивает цену, а разница оседает в чьих-то карманах. Чтобы разорвать этот порочный круг, глава государства поручил Александру Косинцу детально разобраться в механизмах теневого рынка и представить конкретные предложения. Особое внимание – аграрной сфере. Сельхозпроизводители должны напрямую работать с промышленными предприятиями, а банковские ресурсы вкладываться в будущий урожай, а не подпитывать перекупщиков.