Косинец рассказал, каким был главный недостаток закона о закупках
Полтора миллиарда рублей потерь! И это только за 2025 год. Государство теряет колоссальные деньги на серых схемах и жадности посредников. 12 марта Александр Лукашенко потребовал от правительства «хирургического» вмешательства в экономику: навести порядок везде (от сельского хозяйства до промышленности) и отсеять тех, кто наживается на перепродаже белорусского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тема совещания – закупки и необоснованное посредничество – назрела давно. Цифры говорят сами за себя. В 2025 году установлено более 400 преступлений, связанных с процедурами закупок. Более половины выявленных фактов – получение взяток.
Глава государства напомнил: он не раз давал поручения по повышению конкурентоспособности экономики и недопущению серых схем. Законодательство ужесточили, за рубежом создали многофункциональные центры для продажи белорусской техники. Но проблему до конца решить так и не удалось.
Лукашенко: надо провести четкую черту, отделяющую обоснованное посредничество от необоснованного.
Типовая схема, по словам Президента, предельно проста: лишнее звено в виде посредника искусственно накручивает цену, а разница оседает в чьих-то карманах. Чтобы разорвать этот порочный круг, глава государства поручил Александру Косинцу детально разобраться в механизмах теневого рынка и представить конкретные предложения. Особое внимание – аграрной сфере. Сельхозпроизводители должны напрямую работать с промышленными предприятиями, а банковские ресурсы вкладываться в будущий урожай, а не подпитывать перекупщиков.
Александр Косинец, заместитель председателя Всебелорусского народного собрания:
Нам надо самым серьезным образом переработать закон от 2012 года о закупках, дополнить его, существенным образом пересмотреть организационные вопросы, касающиеся его реализации. Какой самый главный недостаток был этого закона? Он касался только государственных закупок, а за счет собственных средств там нет ни одного слова. А получается 90 % коррупционных всех проявлений и нарушений – это в результате закупки за счет собственных средств. Также реестру недобросовестных посредников, с которыми мы не должны иметь абсолютно никаких отношений и не допускать на наш рынок.
Впрочем, от услуг посредников в Беларуси не откажутся совсем. В условиях санкций без нестандартных логических решений не обойтись. Но, как подчеркнул 12 марта Президент, каждый такой контракт будут рассматривать под микроскопом. Проект указа, который разделит посредников на тех, кто трудится на благо Беларуси и кто использует эту ситуацию для личного обогащения, должен лечь на стол главе государства уже к середине апреля.