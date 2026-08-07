«Это копия Витебской области – бардак везде». Лукашенко о культуре земледелия в Вилейском районе

«Стереть различия между городом и деревней, но так, чтобы не стереть саму деревню». Эта простая формула стала главным лейтмотивом рабочей поездки Президента в Вилейский район. Александр Лукашенко устроил серьезный экзамен как местной вертикали власти, так и руководителям крупных ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инспекция началась со строгой ревизии еще с борта вертолета. Президент остался недоволен культурой земледелия на севере Минской области. Губернатору поставлена задача все пустующие земли вернуть в активный севооборот. Земля обязана работать на государство.

В Беларуси гарачыня и спякота. Сложные, зато необходимые условия для уборки. Это заметно экономит ресурсы на сушке зерна. Но сегодня самая горячая пора на севере Минской области. Президент работает в Вилейке, а в его повестке инспекция полей, здешнего промышленного флагмана, оценка деятельности торговли и общение с местными людьми. Все вкладывается в емкий посыл главы государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я внимательно, конечно, наблюдаю за тем, как живут наши люди в регионах: работа, жилье, социальные объекты и другое. Это моя работа, и перед властной вертикалью стоит задача (пока той вертикалью, которая есть) сделать так, чтобы максимально стереть различия между городом и деревней, но стереть так, чтобы не стерли деревню. Для этого мы развиваем опорные сельские населенные пункты: агрогородки и крупные деревни. Это главное, а все остальное – детали и фрагменты, важные, чувствительные, злободневные. Вопросы заданы губернатору, помощнику по Минской области, местным управленцам. Состояние земель, к которым холодное отношение. Президент подогревает градус внимания, а инвазивные растения портят картинку.

Александр Лукашенко:

Не является ли Минская область, особенно этот северный регион, северная часть, копией Витебской области? Александр Косинец, заместитель председателя Всебелорусского народного собрания:

100 %. Они по своим климатическим условиям похожи, да. Александр Лукашенко:

А по организации дела? Александр Косинец:

На сегодняшний день Минская область гораздо лучше, чем Витебская область. Александр Лукашенко:

Ну понятно, не слышишь, что я говорю. Это копия Витебской области – бардак везде. Но что меня удивило, я даже в Витебской области-то этого не видел, у вас брошены поля. Некоторые даже хмызняком не заросли, а зарастают сорной растительностью – золотарником. Просто брошенные поля и прочее. Поэтому мой вам совет, а твоя железобетонная ответственность: поля все должны быть, не надеясь ни на какую мелиорацию и прочее, возвращены в севооборот. Возьмите две батальонно-тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов. Понимаете, о чем речь сейчас, их около 500 человек, я их называю две батальонно-тактические группы. Пожалуйста, заставьте их здесь работать именем революции. Делайте что угодно, но приводите все в порядок.