В Минске состоялось собрание делегатов ВНС от Минской области

В Беларуси идет подготовка к важнейшему государственному событию – заседанию Всебелорусского народного собрания. ВНС как особая форма народовластия позволяет гражданам участвовать в жизни страны – подчеркнул председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко на встрече с делегатами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предстоящее ВНС станет вторым, которое пройдет в конституционном статусе. Высший представительный орган народовластия прошел проверку временем и доказал свою эффективность. Институт – залог сохранения преемственности поколений, поступательного развития экономики, обеспечения суверенитета и независимости государства. Всебелорусское народное собрание обладает широким кругом полномочий, в том числе утверждает программы социально-экономического развития. Такие встречи проходят во всех регионах. Задача – подвести итоги развития и наметить контуры будущей пятилетки.

Александр Косинец, заместитель председателя Всебелорусского народного собрания:

Делегаты активно включились в работу по выполнению своих функций. Президиумом Всебелорусского народного собрания утверждена организационная структура, которая позволяет по региональному, отраслевому и правовому принципам осуществлять тесное взаимодействие руководства Всебелорусского народного собрания, различных органов исполнительной, законодательной власти, судебной, регионов, с тем чтобы добиться хороших результатов в части подготовки к Всебелорусскому народному собранию и выполнять свои функции. Минскую область на Всебелорусском народном собрании представят 133 делегата. Это члены партий и объединений, депутаты, а также представители гражданского общества. Они не понаслышке знают, как развивается регион.

Максим Кашлачев, делегат Всебелорусского народного собрания от Минской области:

Очень много делается для молодежи, в частности, это и обеспечение их рабочими местами. Открываются у нас и новые, скажем так, организации, открываются новые рабочие места на селе, где также у нас, в нашем конкретном регионе очень большая поддержка.