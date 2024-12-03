Лукашенко – учёным: я не против того, чтобы люди получали, но деньги должны быть заработанными

Развивать страну, опираясь на науку. Причем во всех сферах – от мирной жизни до национальной безопасности. Об эффективности научной мысли в самых разных ее формах: академической, отраслевой и вузовской – 3 декабря говорили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У главы государства сегодня на столе два доклада: один от комиссии, второй — от главы НАН, который вроде как коллективный. Но его так и не услышали. Хотя Александр Лукашенко настаивал на том, чтобы свою позицию обозначали все вовлеченные на данном этапе.

Александр Лукашенко:

Кто хотел бы высказаться по данным темам? Нет желающих? В присутствии СМИ говорить захотел только заместитель председателя ВНС Александр Косинец. Человек науки и своего мнения. Озвучил весьма радикальное предложение. Александр Косинец, заместитель председателя Всебелорусского народного собрания:

Считал и считаю, что заработная плата профессорско-преподавательского состава должна быть, особенно профессора, доктора наук, не ниже заработной платы шахтера. Плата шахтера, который работает непосредственно в забое, составляет около 10 тысяч рублей. Вот такая зарплата должна быть у профессора. У нас всего докторов наук в стране 2 592, кандидатов наук – 23 948. Следовательно, у доцента, кандидата наук – 5 тысяч, у докторанта – 3,5 тысячи, 30 %, у аспиранта 25 % – 2,5 тысячи, чтобы у них была мотивация, стремление, соцпакет, и они должны думать только про науку. Допустим, государство изыщет возможность и будет платить. Вопрос: «За что?» Пересекается с другим, заданным самим заместитель председателя ВНС.

Александр Косинец, заместитель председателя Всебелорусского народного собрания:

Но в чем у нас допускается ошибка Национальной академии наук. Мы считаем, что мы можем все. Все мы не можем, уважаемый Александр Григорьевич. И даже в указе, в проекте, где прописано, что мы должны заниматься буквально каждым из направлений и давать результат. Во-первых, нет специалистов, нет компетенций. И исходя из этого, первое, Национальная академия должна быть хорошим экспертным сообществом, советником, когда мы покупаем зарубежные технологии. Наблюдать за реакцией Александра Лукашенко – отдельное журналистское удовольствие, а вот пропагандистское – слушать ответ. Притом аргументированный и за два месяца до выборов не самый выгодный, но честный.

Александр Лукашенко:

Говорить о том, что, Александр Николаевич, членкорам, шахтерам и прочим надо зарплата какая-то равная, это из области популизма. Если бы вы сказали, что завтра Академия наук ваша. Какая тут зарплата? Я даже не представляю, как можно разобраться в этой структуре. Тут же тысячи человек. Кому платить? Кому мы деньги платим? Вы не назвали ни один источник.

– Я критерии назвал.

– Заберем у шахтеров, давайте, ученым отдадим…

– Нет, не у шахтеров. Мы заработаем эти деньги. В Академии наук более 10 тысяч сотрудников, а сколько эффективных? Глава государства резок, но, а как иначе?! Александр Лукашенко:

Дело не в зарплатах. Подождите, у нас что сегодня, все на окладах будут сидеть, по 8 тысяч, по 10 тысяч? Мы будем докторам и кандидатам платить, ну и все хорошо. Ну а за что платить? И потом, Александр Николаевич, вы что, не понимаете, как у нас защищают докторские и кандидатские? При том жестком контроле, который сегодня осуществляется со стороны Президента. ВАК практически подчинен Президенту. И я иногда требую, дайте мне тематику какую-то. Я когда тему посмотрю этих докторских наук, мне страшно становится. Хотя мое железное требование: докторская – это новинка, это изобретение, это что-то новое. Кому нужны эти докторские диссертации? И мы потом, вы говорите, вот надо платить как шахтеру. Но шахтер накопал и на гору поднял, можно посчитать. А здесь можем, вот если сейчас платить по вашему раскладу, ни доктора, ни кандидата ничего не будут делать наполовину. Наполовину ничего делать не будут. Один корячится там, ваша профессия, врач там и так далее. Режет, пилит, ломает.