Лукашенко: всё, что мы обещали людям вместе с вами в предвыборную кампанию, мы должны реализовать

Очередное заседание Всебелорусского народного собрания проведут в апреле. Старт подготовки к важнейшему политическому событию сегодня дан во Дворце Независимости. Здесь прошло заседание Президиума ВНС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очередное заседание Всебелорусского народного собрания проведут в апреле. Старт подготовки к важнейшему политическому событию сегодня дан во Дворце Независимости. Здесь прошло заседание Президиума ВНС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот год насыщен на важные политические события. Выборы Президента стали электоральным экзаменом для общества и власти. А теперь предстоит подготовиться и провести заседание ВНС. Этот конституционно закрепленный институт народовластия является стратегическим инструментом всеобъемлющей защиты суверенитета нашей государственности. Таким образом, процесс вовлечения наших граждан в управление страной продолжается. Глава государства как Председатель Президиума ВНС озвучил повестку. Один из главных пунктов – выступление Президента с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Парламенту. Впервые делегаты заслушают доклад премьер-министра о выполнении программ социально-экономического развития страны и впервые предстоит принять ряд кадровых решений. А также решить вопросы по организационной структуре и комиссиям ВНС.
Лукашенко: если мы хотим иметь эффективное государство, то надо начинать с оптимизации управленческих процессов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если мы хотим иметь эффективное государство, то начинать надо с оптимизации управленческих процессов, тотальной дебюрократизации и железной исполнительской дисциплины. В конечном счете от этого зависит доверие народа. Все, что мы обещали людям вместе с вами в предвыборную кампанию, мы обязательно должны реализовать. И мы это сделаем.
Впервые делегаты заслушают доклад премьер-министра о выполнении программ социально-экономического развития. Сейчас реализуется программа, рассчитанная на 2021-2025 годы. А вот планы развития на предстоящую пятилетку сейчас только формализуются.
Александр Косинец, заместитель председателя Всебелорусского народного собрания:
Программа на следующую пятилетку будет утверждаться в 2026 году. Вначале она будет рассмотрена на Президиуме ВНС, а затем будет вынесена на третье заседание VII Всебелорусского народного собрания. То есть будет очень детально, подробно рассмотрена программа социально-экономического развития в соответствии с законом о прогнозировании программ социально-экономического развития, утвержденного в 2023 году.
Президент предостерег от формализма в деятельности уникального органа коллегиального управления страной. К слову сказать, ВНС – самый молодой коллегиальный орган государственного устройства. Поэтому продолжается его гармонизация в управленческий ландшафт страны. Даже в деталях пора привыкать к демократизации государственной модели управления. ВНС в его новом конституционном статусе будет проводиться во второй раз, а в общей сложности прошло семь собраний. Значительность полномочий уникального органа народовластия подчеркивают принимаемые решения. Концепция национальной безопасности и Военная доктрина, планы социально-экономического развития на пятилетку.