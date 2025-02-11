Лукашенко: всё, что мы обещали людям вместе с вами в предвыборную кампанию, мы должны реализовать

Очередное заседание Всебелорусского народного собрания проведут в апреле. Старт подготовки к важнейшему политическому событию сегодня дан во Дворце Независимости. Здесь прошло заседание Президиума ВНС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот год насыщен на важные политические события. Выборы Президента стали электоральным экзаменом для общества и власти. А теперь предстоит подготовиться и провести заседание ВНС. Этот конституционно закрепленный институт народовластия является стратегическим инструментом всеобъемлющей защиты суверенитета нашей государственности. Таким образом, процесс вовлечения наших граждан в управление страной продолжается. Глава государства как Председатель Президиума ВНС озвучил повестку. Один из главных пунктов – выступление Президента с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Парламенту. Впервые делегаты заслушают доклад премьер-министра о выполнении программ социально-экономического развития страны и впервые предстоит принять ряд кадровых решений. А также решить вопросы по организационной структуре и комиссиям ВНС. Лукашенко: если мы хотим иметь эффективное государство, то надо начинать с оптимизации управленческих процессов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если мы хотим иметь эффективное государство, то начинать надо с оптимизации управленческих процессов, тотальной дебюрократизации и железной исполнительской дисциплины. В конечном счете от этого зависит доверие народа. Все, что мы обещали людям вместе с вами в предвыборную кампанию, мы обязательно должны реализовать. И мы это сделаем. Впервые делегаты заслушают доклад премьер-министра о выполнении программ социально-экономического развития. Сейчас реализуется программа, рассчитанная на 2021-2025 годы. А вот планы развития на предстоящую пятилетку сейчас только формализуются.