Лукашенко: ВНС отводится стратегическая роль по всеобъемлющей защите суверенитета нашей Беларуси

Эффективная форма диалога народа и власти. А еще неотъемлемый атрибут государственности нашей страны. Речь о Всебелорусском народном собрании. Высший представительный орган народовластия соберется в апреле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом стало известно 11 февраля. Во Дворце Независимости, где состоялось заседание Президиума ВНС, был дан старт подготовке к народному вече. Александр Лукашенко как председатель Президиума ВНС озвучил повестку. Один из ключевых пунктов – выступление главы государства с ежегодным Посланием к белорусскому народу и парламенту. Впервые делегаты заслушают и доклад премьер-министра о выполнении программ социально-экономического развития, а также примут ряд кадровых решений. Предстоит разобраться с вопросами по организационной структуре и комиссиям ВНС. Всебелорусское народное собрание – самый молодой коллегиальный орган государственного устройства. Потому продолжается его гармонизация в управленческий ландшафт страны. Виктория Ходосок о планомерном выстраивании идеальной модели государства для народа.

Начало 2025 года для страны выдалось весьма насыщенным на важные общественно-политические события для страны. Буквально пару недель назад мы завершили электоральную кампанию, сейчас готовимся к очередному заседанию ВНС – оно будет вторым для VII созыва. Александр Лукашенко анонсировал проведение Всебелорусского народного собрания в его новом конституционном статусе в апреле.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодняшний Президиум даст старт подготовке к этому важнейшему государственному мероприятию. Всебелорусское народное собрание в его новом конституционном статусе будет проводиться во второй раз, а в общей сложности у нас прошло семь собраний. По Конституции, ВНС отводится стратегическая роль по всеобъемлющей защите суверенитета нашей Беларуси. О значительных полномочиях данного органа народовластия, обеспечивающего широкое вовлечение наших граждан в процессы развития страны, красноречиво говорят принимаемые им решения: планы социально-экономического развития на пятилетку, Концепция национальной безопасности, Военная доктрина и другие. В полной мере это относится и к тем вопросам, которые должны быть вынесены на предстоящее Всебелорусское народное собрание.

Заседание будет двухдневным. В первый день работы ВНС с ежегодным Посланием к белорусскому народу и парламенту обратится Президент. А это программная речь, охватывающая все ключевые сферы жизни. Второй день будет посвящен социально-экономическому развитию нашего государства. Впервые делегаты ВНС заслушают доклад премьер-министра. Глава государства предупреждает: это должен быть не только отчет о проделанной работе. Президент ставит задачу обозначить контуры развития страны на ближайшую пятилетку.

Александр Косинец, заместитель председателя Всебелорусского народного собрания:

Сейчас будет формироваться пакет документов с вопросами премьер-министру от делегатов Всебелорусского народного собрания. Эти вопросы будут систематизированы и переданы в правительство для того, чтобы в конечном итоге на съезде от премьер-министра получить ответы, касающиеся социально-экономического развития нашего государства (подробнее). На сегодняшнем заседании Президиума ВНС (уже втором по счету) определились с организационной структурой собрания, в составе которого порядка 1 200 участников. 10 делегаций будут сформированы от законодательной, судебной, исполнительной власти и 7 от регионов. Средняя численность каждой – порядка 70 человек.

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Требуется определенная последовательность шагов, поэтому мы стараемся очень взвешенно принимать решения с учетом всех плюсов, минусов, разных точек зрения. Куда сложнее оказалось определиться с необходимостью создания комиссий внутри собрания. У членов Президиума этот вопрос второе заседание подряд вызывает бурную дискуссию.

Валерий Мицкевич, начальник секретариата Всебелорусского народного собрания:

Решение о создании постоянных комиссий не принято. Обсуждались разные варианты – создание рабочих групп, временных комиссий и так далее. Я был докладчиком, исходя из тех проектов, которые предлагались, конечно, никакое пересечение компетенций не предполагалось. Но в любом случае такие опасения высказывались. Поэтому очень осторожно члены Президиума высказывали свое мнение и голосовали.

За время своей работы Всебелорусское народное собрание стало одним из ключевых элементов системы госуправления, который должен работать четко и прозрачно. Без лишнего бюрократизма и подмены понятий. Это ключевое требование главы государства – председателя ВНС. Лукашенко: если мы хотим иметь эффективное государство, то надо начинать с оптимизации управленческих процессов.