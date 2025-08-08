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Рапсовое масло улучшает память! Косинец назвал ещё больше полезных свойств

08 августа 2025 17:44
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Президент Беларуси проинспектировал ход уборки озимого рапса на примере одного из полей сельхозпредприятия «‎Озерицкий-Агро», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Урожайность здесь – 52 центнера с гектара. И это один из лучших показателей по стране. Добиться высоких результатов удается за счет ряда факторов, среди которых и надежная техника. В этом контексте Президент акцентировал внимание на необходимости активнее развивать собственную производственную базу.

Глава государства пообещал в скором времени заняться вопросом машиностроения для АПК.

Рапсовое масло улучшает память! Косинец назвал ещё больше полезных свойств-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В ближайшее время я хочу на «Гомсельмаше» побывать, чтобы они не спали там и не ждали, что мы у них все выкупим. Отдыхают. Невозможно сегодня работать где-то там по объемам, по продажам, по экспорту. Ну так над качеством работайте. Есть над чем работать. 

Рапсовое масло улучшает память! Косинец назвал ещё больше полезных свойств-4

Зафиналил сегодняшнюю рабочую поездку Александр Лукашенко напоминанием про поручение о белорусском прессе. С которым, как ни странно, отдельные ведомства пока не справились. И это отнюдь не КГК.

Александр Лукашенко:
Василий, мне нужен пресс. Смотри, потому что ты под боком всегда просто, посмотри. 

В полях же продолжилась уборка рапса и ликбез о его полезных свойства. Александр Косинец подробно просветил журналистов о том, почему важно отдавать предпочтение именно этому продукту. Красота, здоровое сердце, сосуды и хорошее настроение.

Рапсовое масло улучшает память! Косинец назвал ещё больше полезных свойств-6

Александр Косинец, заместитель председателя Всебелорусского народного собрания, доктор медицинских наук, профессор:
Уменьшают образование атеросклеротических бляшек, улучшают микроциркуляцию и, как результат, снижают частоту сердечно-сосудистых заболеваний. Второй механизм действия – это центральная нервная система, мозг. Улучшают кровоснабжение, микроциркуляцию, память, хорошее настроение. 
– Все, что нужно журналистам.
– Третье – это воздействие на иммунную систему, обладает очень сильным воздействием на клеточно-опосредованный иммунитет, улучшают механизмы антимикробного воздействия, противовирусного, и в результате обладают, помимо того, противовоспалительным действием. Улучшают тургор кожи. Ну и еще очень важный элемент – это улучшение микроциркуляции в сетчатке глаза. Улучшают зрение. Поэтому, по сути дела, если брать врачебные специальности, то терапевты, кардиологи, офтальмологи, невропатологи должны очень широко рекламировать.

Рапсовое масло улучшает память! Косинец назвал ещё больше полезных свойств-8

Вот вам и пища для размышления. И о пользе рапса, и о том, почему мы такое внимание этой культуре уделяем. А еще о том, из какого количества нюансов складывается результат в отдельно взятом направлении АПК, а если перенести на другие сферы и масштабировать?! Понимаете, насколько непросто взять и сделать просто потому, что нужно взять и сделать по технологии, а главное, по уму.

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# Медицина # Продукты питания # Александр Лукашенко # Александр Косинец # Алена Сырова

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