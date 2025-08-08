Рапсовое масло улучшает память! Косинец назвал ещё больше полезных свойств
Президент Беларуси проинспектировал ход уборки озимого рапса на примере одного из полей сельхозпредприятия «Озерицкий-Агро», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Урожайность здесь – 52 центнера с гектара. И это один из лучших показателей по стране. Добиться высоких результатов удается за счет ряда факторов, среди которых и надежная техника. В этом контексте Президент акцентировал внимание на необходимости активнее развивать собственную производственную базу.
Глава государства пообещал в скором времени заняться вопросом машиностроения для АПК.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В ближайшее время я хочу на «Гомсельмаше» побывать, чтобы они не спали там и не ждали, что мы у них все выкупим. Отдыхают. Невозможно сегодня работать где-то там по объемам, по продажам, по экспорту. Ну так над качеством работайте. Есть над чем работать.
Зафиналил сегодняшнюю рабочую поездку Александр Лукашенко напоминанием про поручение о белорусском прессе. С которым, как ни странно, отдельные ведомства пока не справились. И это отнюдь не КГК.
Александр Лукашенко:
Василий, мне нужен пресс. Смотри, потому что ты под боком всегда просто, посмотри.
В полях же продолжилась уборка рапса и ликбез о его полезных свойства. Александр Косинец подробно просветил журналистов о том, почему важно отдавать предпочтение именно этому продукту. Красота, здоровое сердце, сосуды и хорошее настроение.
Александр Косинец, заместитель председателя Всебелорусского народного собрания, доктор медицинских наук, профессор:
Уменьшают образование атеросклеротических бляшек, улучшают микроциркуляцию и, как результат, снижают частоту сердечно-сосудистых заболеваний. Второй механизм действия – это центральная нервная система, мозг. Улучшают кровоснабжение, микроциркуляцию, память, хорошее настроение.
– Все, что нужно журналистам.
– Третье – это воздействие на иммунную систему, обладает очень сильным воздействием на клеточно-опосредованный иммунитет, улучшают механизмы антимикробного воздействия, противовирусного, и в результате обладают, помимо того, противовоспалительным действием. Улучшают тургор кожи. Ну и еще очень важный элемент – это улучшение микроциркуляции в сетчатке глаза. Улучшают зрение. Поэтому, по сути дела, если брать врачебные специальности, то терапевты, кардиологи, офтальмологи, невропатологи должны очень широко рекламировать.
Вот вам и пища для размышления. И о пользе рапса, и о том, почему мы такое внимание этой культуре уделяем. А еще о том, из какого количества нюансов складывается результат в отдельно взятом направлении АПК, а если перенести на другие сферы и масштабировать?! Понимаете, насколько непросто взять и сделать просто потому, что нужно взять и сделать по технологии, а главное, по уму.
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