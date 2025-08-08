Рапсовое масло улучшает память! Косинец назвал ещё больше полезных свойств

Президент Беларуси проинспектировал ход уборки озимого рапса на примере одного из полей сельхозпредприятия «‎Озерицкий-Агро», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Урожайность здесь – 52 центнера с гектара. И это один из лучших показателей по стране. Добиться высоких результатов удается за счет ряда факторов, среди которых и надежная техника. В этом контексте Президент акцентировал внимание на необходимости активнее развивать собственную производственную базу. Глава государства пообещал в скором времени заняться вопросом машиностроения для АПК.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В ближайшее время я хочу на «Гомсельмаше» побывать, чтобы они не спали там и не ждали, что мы у них все выкупим. Отдыхают. Невозможно сегодня работать где-то там по объемам, по продажам, по экспорту. Ну так над качеством работайте. Есть над чем работать.

Зафиналил сегодняшнюю рабочую поездку Александр Лукашенко напоминанием про поручение о белорусском прессе. С которым, как ни странно, отдельные ведомства пока не справились. И это отнюдь не КГК. Александр Лукашенко:

Василий, мне нужен пресс. Смотри, потому что ты под боком всегда просто, посмотри. В полях же продолжилась уборка рапса и ликбез о его полезных свойства. Александр Косинец подробно просветил журналистов о том, почему важно отдавать предпочтение именно этому продукту. Красота, здоровое сердце, сосуды и хорошее настроение.