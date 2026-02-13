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На базе биологического факультета БГУ открыли уникальную лабораторию

13 февраля 2026 10:53
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Полный цикл исследования белка смогут проводить студенты БГУ. Сегодня, 13 февраля, на базе биологического факультета открыли уникальную лабораторию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На базе биологического факультета БГУ открыли уникальную лабораторию-2

Ее строили, опираясь на опыт Пекинского университета. Создание лаборатории поддержал Президент Беларуси. Здесь студенты смогут проводить многоуровневые исследования – получать белок, детально анализировать, изучать структуру, динамику и функциональное взаимодействие.

На базе биологического факультета БГУ открыли уникальную лабораторию-4

Александр Косинец, заместитель председателя ВНС:
Совершенно на другой уровень поднимается практико-ориентированное инновационное образование. Студенты имеют доступ к оборудованию, которое они никогда в жизни не видели, будут работать вместе со своими старшими товарищами, профессорско-преподавательским составом. А это очень важно, когда человек полностью владеет не теоретически, а практически и уже подготовлен к работе, к созданию новых биоиндустриальных технологий.

Студенты профильного факультета смогут приступить к обучению в лаборатории белка уже в весеннем семестре. Она станет важной частью научно-образовательного центра экспериментальной биологии.

# Наука # Белорусская наука # Александр Косинец

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