«Он должен быть хозяином на своем предприятии». Косинец предложил вариант, как мотивировать руководителей АПК

Детально разобрать ситуацию в каждом из 21 районов и выработать комплексную программу возрождения северного региона. Вот, пожалуй, главный посыл сегодняшнего серьезного и предельно откровенного разговора в Витебске. Здесь Александр Лукашенко провел совещание, посвященное вопросам устойчивого развития Витебской области. Напомним, эта важная и масштабная встреча анонсировалась на этой неделе. Ситуация в экономике – на ряде предприятий области есть серьезные проблемы. Кадровый потенциал: отток специалистов – это тревожный сигнал, за которым, вероятно, стоят управленческие просчеты. Критика за пробуксовку инициативы «Один район – один проект». Из всех районов Витебской области реальные результаты есть лишь в 11, а завершено всего 12 проектов. Тем временем региону оказывается значительная господдержка по разным направлениям. Соответственно, должна быть и реальная отдача. Ну и, разумеется, ситуация в агропромышленном комплексе Витебской области – все это 24 октября детально разобрали на совещании. Итак, каким должен быть реальный план развития этого региона? Репортаж нашего политического обозревателя Алены Сыровой.

Как мотивировать руководителя быть хозяином на своем предприятии?! Александр Косинец предложил революционный вариант. Александр Косинец, заместитель председателя Всебелорусского народного собрания, доктор медицинских наук, профессор:

Восстановить организацию управления агропромышленного комплекса Витебской области. Для этого отменить действие Указа Президента Республики Беларусь от 21 февраля 2020 года № 70. Вывести из АПО организации АПК. Дело в том, что сегодня никто из руководителей, которые входят в систему агропромышленных объединений, не чувствуют себя самостоятельным руководителем. Даже тетрадку купить не может. Надо брать с вас пример, как вы показывали, что в течение 7 лет ставили на место предприятие. Сегодня они практически ограничены в своих действиях.