Борьба с недобросовестным посредничеством! Подробности серьезного разговора у Президента

Важнейшая экономическая тема, суть которой на бытовом уровне знакома и понятна каждому, – недобросовестное и необоснованное посредничество. Из-за таких «серых» схем и жадности тех, кто стоит между пунктами А и Б в цепочке продаж, в масштабах государства потери колоссальны. Только за прошлый год полтора миллиарда рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно об этом 12 марта серьезный разговор на совещании у Президента. Александр Лукашенко потребовал от правительства хирургического вмешательства в экономику: навести порядок везде, от сельского хозяйства до промышленности, и отсеять тех, кто наживается на перепродаже белорусского. Но почему искоренить эту, собственно, не новую проблему до сих пор не удалось? Ведь законодательство о закупках в стране ужесточено, а, например, центры для продажи нашей техники за рубежом созданы. Об этом сегодня предельно откровенно и предметно – во Дворце Независимости. А еще о том, как проект указа разделит посредников на тех, кто трудится на благо Беларуси, и тех, кто использует эту ситуацию для личного обогащения. Документ должен лечь на стол главе государства уже к середине апреля. Все подробности в репортаже Алены Сыровой. Надо понимать, глобально никто не против посредничества, но только чистого и только там, где это действительно необходимо.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наша цена на нашем рынке традиционном в России выше китайской, в том числе и потому, что мы платим за сырье, материалы, за это жуткое посредничество, где его можно избежать, на 100 % можно избежать. И не пытайтесь мне объяснить санкциями и прочее. Если вместо этих посредников, где там сынки, любимые женщины ваши сидят, если вместо них будут закупать эту продукцию, сырье, материалы нужные для них, ну, например, Анна Васильевна будет закупать, я не против. Закупайте. Не надо посредников использовать. Вы закупайте. А если надо, где-то, ну, по объективным причинам не может Анна Васильевна это закупить… Или Гриша Чуйко. Ну не могут они закупить. Так пусть министр Горлов быстро и оперативно примет решение. Стоит задача четко разграничить то самое обоснованное и необоснованное. Тем более что в условиях санкций нам нужно искать выходы из ситуаций. Возвращаясь к указу. Чтобы написанное в нем исполняли и не трактовали вольно, нужна максимальная точность и прозрачность, а ее сегодня нет даже в формулировках.

Александр Лукашенко:

Нам надо повышать, если говорить об этом указе централизации закупок отдельных товаров... Мы еще там оставили 90 % товаров для села, которые не имеют значения якобы. Имеют. Главное – это повысить эффективность, прибыльность производства сельскохозяйственной продукции. Хозяйства должны быть вовремя обеспечены всем необходимым: удобрениями, семенами, средствами защиты растений, регуляторами роста, запчастями для сельхозтехники и прочим. При этом иметь возможность закупить все самое нужное по справедливым ценам. Это как? Это философия – справедливые цены. Это теория. Хочу услышать от вас серьезные аргументы в пользу принятия нового правового акта по следующим аспектам. Я имею в виду сейчас централизацию отдельных закупок в сельском хозяйстве. Первый вопрос. Почему предметом регулирования выбраны средства защиты растений, семена люцерны и ряд запчастей? А остальное на все организации агропромышленного комплекса, на фермеров, на других частников? Отвечаю на этот вопрос. Это должно касаться всех. Система должна быть для всех. У нас частная и государственная форма собственности, но это наши государственные предприятия, которые должны работать в интересах государства. Вы понимаете, что при любых инновациях должна быть обеспечена бесперебойность производственных процессов и своевременность, особенно в горячий период посевной или жатвы. Самое главное, не создадим ли мы новых посредников-монополистов под маркой формирования конкурентной среды? Не создадим, потому что для этих монополистов и прочих, как вы их боитесь, ими будет управлять конкретное лицо, губернатор или министр. Если он будет видеть, что там заоблачные цены, а как он будет видеть, это его дело, он отрегулирует и этот вопрос. Александр Косинец вместе с небольшой, но компетентной командой детально изучили ситуацию. По его словам, действующая законодательная база, мероприятия, которые принимаются правительством, постановления, планы в определенной степени работают. Но вместе с тем не дают желаемого результата, потому наше социально-экономическое развитие терпит огромный ущерб в результате недобросовестного посредничества. Пути решения он видит так.

Александр Косинец, заместитель председателя Всебелорусского народного собрания:

Первая группа – это правовые меры. Наиболее востребовано внесение изменений в законодательство, регулирующее государственные закупки и закупки за счет собственных средств, в части унификации и упрощения процедур таких закупок. Так, как вы и сказали сейчас, уважаемый Александр Григорьевич. Вторая группа – это организационные меры. К их числу относятся централизация закупок товаров, создание каталога товаров для целей осуществления закупок с обязательным включением всей номенклатуры товаров, а также создание реестра недобросовестных посредников. У нас на сегодняшний день не в полном объеме это есть, а существующий каталог устарел. И я бы еще предложил воспользоваться опытом Южной Кореи и создать при Министерстве экономики национальный центр закупок. Третья группа – это финансово-экономические меры. Важнейшей из которых является разработка механизма реализации товаров от производителей к организациям, имеющим просроченную задолженность, в том числе на условиях рассрочки платежей. По итогу заместитель председателя ВНС рассказал о том, что в ближайший месяц будут работать над внесением изменений в проект, чтобы в конечном счете получить действительно рабочий инструмент. Косинец рассказал, каким был главный недостаток закона о закупках. Читайте здесь. Что касается сельхозорганизаций и закупок отдельных видов продукции, с регулировкой их перечень будет серьезно расширен. И все замечания обещают учесть, сохранив при этом мобильность в принятии решений. Чтобы не получилось как с теми регуляторами роста, которые закупили тогда, когда уже стало неактуально, возможно, сэкономив в закупках, но в ущерб урожаю.