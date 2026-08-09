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Новости по тегу #Александр Карпицкий

О достижениях брестских медиков и уровне медицины в регионах Беларуси – интервью с Александром Карпицким
09 августа 2026 13:58

О достижениях брестских медиков и уровне медицины в регионах Беларуси – интервью с Александром Карпицким

Наталья Кочанова встретилась с сенаторами Брестской области всех созывов в Коссовском замке
07 августа 2026 17:41

Наталья Кочанова встретилась с сенаторами Брестской области всех созывов в Коссовском замке

Прорыв для региональной медицины! Как идёт строительство нового корпуса областной больницы в Бресте?
06 февраля 2025 17:56

Прорыв для региональной медицины! Как идёт строительство нового корпуса областной больницы в Бресте?

За 23 года произошёл скачок в белорусском здравоохранении. Александр Карпицкий о развитии медицины
09 августа 2023 18:25

За 23 года произошёл скачок в белорусском здравоохранении. Александр Карпицкий о развитии медицины

Проверка по распоряжению Лукашенко. Что показал мониторинг медучреждений Брестской области?
30 июля 2023 17:38

Проверка по распоряжению Лукашенко. Что показал мониторинг медучреждений Брестской области?

Здоровье нации под контролем. Какой результат показал мониторинг медучреждений Бресткой области?
27 июля 2023 16:48

Здоровье нации под контролем. Какой результат показал мониторинг медучреждений Бресткой области?

Закрыл отверстие в сердце пальцем. О работе хирургом и своих изобретениях рассказал сенатор Александр Карпицкий
20 ноября 2022 15:19

Закрыл отверстие в сердце пальцем. О работе хирургом и своих изобретениях рассказал сенатор Александр Карпицкий

В Брестской областной клинической больнице появится новый хирургический комплекс с КТ, МРТ и УЗИ
15 ноября 2022 18:44

В Брестской областной клинической больнице появится новый хирургический комплекс с КТ, МРТ и УЗИ

«На блюдечке никто не принесёт решение». Депутаты ответили на самые острые для белорусов вопросы
19 октября 2022 18:40

«На блюдечке никто не принесёт решение». Депутаты ответили на самые острые для белорусов вопросы

«Если что-то нас и погубит, то это только равнодушие». Какие мероприятия провёл Совет Республики на прошлой неделе?
24 июля 2022 13:29

«Если что-то нас и погубит, то это только равнодушие». Какие мероприятия провёл Совет Республики на прошлой неделе?

4 ребёнка на всю Беларусь. Как сенатор помог решить проблему с лечением редкой болезни
23 мая 2022 19:02

4 ребёнка на всю Беларусь. Как сенатор помог решить проблему с лечением редкой болезни

«Они эту волну могут не пережить». Как в коронавирус помогают пациентам с болезнями сердца
01 ноября 2021 17:26

«Они эту волну могут не пережить». Как в коронавирус помогают пациентам с болезнями сердца