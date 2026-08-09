Новости по тегу #Александр Карпицкий

Обсудили с гостем программы, как привлечь молодых врачей в регионы и какой будет отечественная медицина в ближайшие годы.
Торжественное мероприятие в честь 30-летия Совета Республики открывает серию выездных региональных встреч.
«Готовность объекта сами строители оценивают на уровне 40 %, а завершить планируют в марте 2027-го, правда, судя по темпам, это случится до конца 2026-го».
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