За 23 года произошёл скачок в белорусском здравоохранении. Александр Карпицкий о развитии медицины

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. В Год мира и созидания СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться вокруг и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня. Герой выпуска – главврач Брестской областной клинической больницы Александр Карпицкий.

Александр Карпицкий, главный врач УЗ «Брестская областная клиническая больница»:

Я вернулся на свою родину в 2000 году, до этого отработав 13 лет в Витебском государственном медицинском университете. Почему родина? Потому что родился и вырос я в городе Каменце, городе недалеко от Бреста. Первое впечатление о больнице было неплохое. Мне больше запомнился город, город встретил серым цветом. Потому что Витебск – город, где проходит «Славянский базар», он всегда был покрашен, красив, готовился к празднику. Но с течением времени наш дорогой и родной Брест преобразился, как и преобразовалась больница. Больница тоже была на тот момент достаточно ухоженной. Но если говорить про технологическое развитие больницы, имеется в виду хирургические вмешательства, диагностические исследования, то меня это не очень радовало. Поэтому первоначально мысли были о том, как сделать так, чтобы мы стали лучшими.

Александр Карпицкий:

Я работаю 23 года практически и должен заметить, что не просто развитие произошло больницы, как и здравоохранения в целом нашей страны, а произошел прыжок, скачок в здравоохранении. Если 2000 год – средний уровень здравоохранения, то сегодня мы смело можем говорить, я говорю это про здравоохранение нашей страны и про здравоохранение Брестчины и нашей больницы. Сегодня мы имеем по многим вопросам европейский и мировой уровень. Я бы как пример привел 2005-2006 год, когда было начало рывка здравоохранения нашей страны и здравоохранения Брестчины, особенно нашей больницы, когда была решена программа реконструкции операционных отделений и реанимационных отделений. Это было внедрение высоких технологий в здравоохранение нашей страны, потому что мы впервые увидели настоящего уровня оборудование, аппаратуру. До этого мы с нашими коллегами говорили: мы до этого ее видели только на картинках. Это фразы прошлых лет. Это что-то фантастическое, если это будет у нас, потому что мы не ожидали, что в течение двух лет мы проведем реконструкции и переоснащение этих отделений. Мы переоснастили не только в нашей больнице – это переоснащение осуществляла вся страна. Поднятие уровня реанимационной службы потянуло за собой все остальные службы диагностические. Мы стали выполнять в операционных, благодаря новому оборудованию, высокотехнологичные операции, о которых мы сегодня говорим и сегодня никого ими не удивишь.

Александр Карпицкий:

Но для выполнения высокотехнологичных операций требовался другой уровень врачей ультразвуковой диагностики, совершенно другой уровень врачей функциональной диагностики, другой уровень врачей-терапевтов, клинической диагностики и так далее. То есть вот начало подъема здравоохранения в нашей стране и в нашей больнице. Я должен сказать, что практически основную роль в этом играет отношение правительства и особенно нашего Президента к здоровью каждого человека, потому что со слов Александра Григорьевича, здоровье нации – это основной момент в развитии общества. И мы, это понимая и благодаря такому отношению к здравоохранению, можем говорить о том, что мы развиваемся поступательно, особенно это касается высокотехнологичной медицинской помощи. Я хочу сказать, что, говоря про нашу больницу, также большое значение сделал 2009 и 2011 год. В 2009 году мы открыли кардиохирургическое отделение и начали выполнять операции на сердце. В 2011 году открыли отделение трансплант-координации для пересадки органов и отделение трансплантации, сделали первую пересадку почки. Это тоже те ступени, которые подняли уровень нашего здравоохранения в больнице, здравоохранения в Брестчине, потому что это заставило многих сотрудников, особенно высшего звена врачей, пройти обучение, поднять свой уровень знаний, чтобы можно было и диагностировать и в последующем сопровождать этих пациентов.

Александр Карпицкий:

На сегодня, говоря про трансплантацию, мы сделали более 500 операций по пересадке этого органа. У нас больнице сделано три пересадки печени, две пересадки сердца с помощью и с участием наших коллег РНПЦ «Кардиология», трансплантации, гематологии и хирургии. Поступательное развитие возможно только благодаря коллективному труду. Ну и, конечно же, отношению руководства области, нашей страны к развитию медицины. Возвращаясь к 2019-2020 году, я хочу сказать, что так получилось, что мы первые, кто столкнулся с пациентами с коронавирусной инфекцией. Первый пациент был госпитализирован к нам. Эти годы мобилизации всех сотрудников нашей больницы, да и сотрудников здравоохранения всей страны, показали, что мы многое можем, но в том числе благодаря тому, что мы получили хорошее наследие.