В Брестской областной клинической больнице появится новый хирургический комплекс с КТ, МРТ и УЗИ

Новости Беларуси. Новый высокотехнологичный хирургический корпус появится в Брестской областной клинической больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это позволит комплексно расширить возможности брестских врачей и проводить сложнейшие операции на региональном уровне. Брестская больница первой в стране среди учреждений здравоохранения получила статус научной организации. Врачи-практики смогут расширить свои полномочия по внедрению новых методик лечения. Драйверы развития отечественной медицины – репортаж Кристины Протосовицкой.

Проект нового масштабного хирургического корпуса Брестской областной клинической больницы уже готов. Сейчас проходят последние экспертизы. В четырехэтажном блоке разместят диагностический и манипулятивный центры, приемное отделение с полным комплексом оборудования – КТ, МРТ, УЗИ, реанимацию на 18 мест и восемь операционных. Две из них оборудуют для гибридных кардиохирургических и сосудистых операций, когда врач сможет одновременно решать несколько медицинских задач. Специалисты уже прошли подготовку в Германии, и, по сути, врач становится мультихирургом. Второй корпус – семиэтажный лечебный, где разместят сложнейшие отделения кардиологического профиля: хирургии, нарушения ритма и инфарктное, а также гемодиализа и нейрохирургии, три из них абсолютно новые.

Александр Карпицкий, главный врач Брестской областной клинической больницы:

Почему такая необходимость назрела? В первую очередь, технологии поменялись. Мы стали больше использовать тяжелого оборудования для диагностики и лечения пациентов – это первое. Второе – изменилась интенсивность работы.

Расширение площадей больницы также позволит сосредоточить всю помощь в одном месте. Брестская областная клиническая больница сегодня – это и региональный научно-практический центр. Учреждение первым в стране среди больниц получило статус научной организации.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Мы сейчас присутствуем на одной из сложнейших кардиохирургических операций, когда вместо сердца кровь перекачивает специальный аппарат для манипуляций хирурга. В этом и смысл областных клинических больниц. Здесь оказывают узкую квалифицированную помощь. А статус научной организации позволит расширить компетенции врачей-практиков.

Большой опыт нужно систематизировать и превратить в маршрутную карту для нового поколения врачей. В брестской больнице работают два доктора наук и пять кандидатов. Врач Андрей Шестюк защитил свою кандидатскую в 32 года. Будучи практикующим хирургом, выработал новые методики лечения, которые позволили снизить смертность от изучаемой патологии в три раза.

Андрей Шестюк, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача Брестской областной клинической больницы:

Уровень нашего учреждения в техническом плане и в плане лабораторно-диагностических служб довольно высокий. Это позволяет заниматься научными исследованиями на высоком профессиональном уровне.

Даже если из порядка четырех сотен врачей 10 % в науке, этого уже достаточно, чтобы стать локомотивом для развития медицины. В больнице создан свой научный совет, а новый научный статус позволит получать финансирование исследований. Но самое главное – это мотивация для молодого поколения врачей-ученых.

Денис Вакулич, врач-хирург Брестской областной клинической больницы:

Мы не стоим на месте. Мы читаем постоянно, участвуем в конференциях, ездим в зарубежные поездки. Наука помогает поднять тот пласт знаний, которых у меня нет, чтобы дальше внедрять у себя.