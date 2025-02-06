Прорыв для региональной медицины! Как идёт строительство нового корпуса областной больницы в Бресте?

Капитал на благо! Государственная инвестиционная программа, которую утвердил Президент, включает 82 объекта. Приоритеты расставлены из потребностей белорусов – 80 % средств направят на строительство дорог и жилья, развитие здравоохранения и образования, продовольственную и пограничную безопасность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некоторые проекты говорят сами за себя. Например, строительство нового хирургического корпуса Брестской областной клинической больницы станет настоящим прорывом не только для региональной, но и белорусской медицины. На стройплощадку заглянула Кристина Протосовицкая.

Александр Карпицкий, главный врач Брестской областной клинической больницы, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Стройка продолжается уже третий год. За это время многое сделано. Возведены два объекта одного корпуса – семиэтажное здание и четырехэтажное здание.

Мечта брестских медиков, не иначе, воплощается в жизнь сегодня. Полтора года заняла разработка проекта, который все это время продолжал жить в макете. Вместе с внешней отделкой свои первые черты приобретают и будущие операционные внутри. Уже завершают 60 % так называемых грязных работ. Внешние инженерные сети готовы на 2/3, а внутренние – на 1/3.

Виталий Скоморох, начальник филиала СУ-32 предприятия «Строительный трест № 8»:

Заканчиваются инженерные черновые работы, и передаем отделочникам для наведения красоты на объекте. Важность ощущаем, комплекс большой.