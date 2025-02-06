Прорыв для региональной медицины! Как идёт строительство нового корпуса областной больницы в Бресте?
Капитал на благо! Государственная инвестиционная программа, которую утвердил Президент, включает 82 объекта. Приоритеты расставлены из потребностей белорусов – 80 % средств направят на строительство дорог и жилья, развитие здравоохранения и образования, продовольственную и пограничную безопасность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Некоторые проекты говорят сами за себя. Например, строительство нового хирургического корпуса Брестской областной клинической больницы станет настоящим прорывом не только для региональной, но и белорусской медицины.
На стройплощадку заглянула Кристина Протосовицкая.
Александр Карпицкий, главный врач Брестской областной клинической больницы, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Стройка продолжается уже третий год. За это время многое сделано. Возведены два объекта одного корпуса – семиэтажное здание и четырехэтажное здание.
Мечта брестских медиков, не иначе, воплощается в жизнь сегодня. Полтора года заняла разработка проекта, который все это время продолжал жить в макете. Вместе с внешней отделкой свои первые черты приобретают и будущие операционные внутри. Уже завершают 60 % так называемых грязных работ. Внешние инженерные сети готовы на 2/3, а внутренние – на 1/3.
Виталий Скоморох, начальник филиала СУ-32 предприятия «Строительный трест № 8»:
Заканчиваются инженерные черновые работы, и передаем отделочникам для наведения красоты на объекте. Важность ощущаем, комплекс большой.
А воплощать есть кому! В проект вкладывают не только большие средства (а общая стоимость достигает 262 миллионов рублей), но и личный профессионализм и педантичность строители. Отчасти ими себя почувствовали и врачи. Проект разрабатывали в тесной связке.
В новом семиэтажном хирургическом корпусе сосредоточат кардиохирургическую и сосудистую помощь. Появятся и три новых отделения – для пациентов с инфарктами и нарушениями сердечного ритма. Запустят 8 новых операционных, ведь 14 существующих попросту не хватает. Ежегодно здесь выполняют до 15 тысяч операций, а в среднем в день – порядка 80.
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