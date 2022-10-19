«На блюдечке никто не принесёт решение». Депутаты ответили на самые острые для белорусов вопросы
Новости Беларуси. Развитие транспортной отрасли, вопросы ЖКХ, ситуация в сфере строительства. Эти темы 19 октября рассматривались в Овальном зале Дома правительства на совместном заседании депутатов и сенаторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С докладом перед парламентариями выступил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак.
Что будет с ценой на квадратный метр жилья? Какие вопросы от белорусов задали вице-премьеру парламентарии? И что придаст ускорение грузопотокам? Подробности в материале нашего корреспондента Полины Королевы.
Мир большой. И в международной гонке важно не забывать про внутренние дела страны. По этой части, благо, у нас все под контролем. А те вопросы, которые все же возникают, решаются оперативно. В том числе благодаря общению с населением. Депутаты и сенаторы от людей не оторваны. Личные приемы, телефонные линии, выезды на места – только в Совет Республики за 8 месяцев 2022 года поступило более 4 500 обращений. И да, критика в данном случае – двигатель прогресса.
Екатерина Серафинович, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Это конкретные обращения, адреса, это касается обслуживания в сельской местности: населенные пункты и дачные кооперативы. Не всегда есть остановки в тех местах, которые людям удобны.
«Будем брать масштаб всей страны». Какие вопросы обсуждают на совместном заседании депутаты и сенаторы? Читайте здесь.
Как отмечают сенаторы, второстепенных тем, с которыми обращаются люди, не бывает. Слабый напор воды в кране или плохо убранный подъезд – даже такие на первый взгляд мелкие вопросы звучали сегодня в Овальном зале. А это – недоработки на местном уровне власти.
Сергей Анюховский, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Надо быть проактивными, чтобы интересы своих жильцов, жильцов кооператива отстаивать. А это нужно поучаствовать где-то в сессии районного совета, поработать с финансовым отделом, когда вопросы финансирования. Ведь на блюдечке никто не принесет решение вопроса, если мы сами его не будем решать.
Принятые документы в сфере ценообразования не повлияют на темпы строительства. Более того, в планах значительно увеличить объемы арендного жилья.
Что будет с ценой на квадратный метр жилья в Беларуси? Рассказал заместитель премьер-министра.
И если программа возведения социального жилья разработана, то уточнений требует указ об упрощенном порядке приема в эксплуатацию объектов недвижимости, в том числе самовольных построек граждан. Появляется вопрос.
Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Как будут рассматриваться требования санитарных, противопожарных, экологических норм и правил? Этот вопрос открыт, ведь объекты, построенные гражданами без проекта, – насколько местные органы власти должны их рассматривать при принятии решений?
Те проблемы, которые обсуждают в Овальном зале на совместном заседании, традиционно решаются в скором времени. Однако на этом работа не заканчивается. На вопросах о том, что наша страна – транзитное государство и как по максимуму задействовать ее логистический потенциал, парламентарии отдельно остановились уже в ходе очередного заседания 10-й сессии в Совете Республики. Развитие и упрощение транзита на единой таможенной территории союза сегодня особенно актуальны. Ускорение грузопотокам придаст соглашение об обеспечении уплаты таможенных пошлин при транспортировке товаров. Сенаторы 19 октября ратифицировали документ.
Александр Карпицкий, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Что касается соглашений по уплате таможенных пошлин, по работе проверочных комиссий, эти законы будут способствовать дальнейшей интеграции Евразийского экономического союза, углублению взаимосвязи тех стран, которые входят в состав этого союза.
Вопреки санкционному давлению недружественных стран более 1 500 грузовых авто в день въезжает в ЕАЭС через Беларусь. А вскоре будет еще больше.