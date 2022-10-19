«На блюдечке никто не принесёт решение». Депутаты ответили на самые острые для белорусов вопросы

Новости Беларуси. Развитие транспортной отрасли, вопросы ЖКХ, ситуация в сфере строительства. Эти темы 19 октября рассматривались в Овальном зале Дома правительства на совместном заседании депутатов и сенаторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С докладом перед парламентариями выступил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак. Что будет с ценой на квадратный метр жилья? Какие вопросы от белорусов задали вице-премьеру парламентарии? И что придаст ускорение грузопотокам? Подробности в материале нашего корреспондента Полины Королевы.

Мир большой. И в международной гонке важно не забывать про внутренние дела страны. По этой части, благо, у нас все под контролем. А те вопросы, которые все же возникают, решаются оперативно. В том числе благодаря общению с населением. Депутаты и сенаторы от людей не оторваны. Личные приемы, телефонные линии, выезды на места – только в Совет Республики за 8 месяцев 2022 года поступило более 4 500 обращений. И да, критика в данном случае – двигатель прогресса.

Екатерина Серафинович, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Это конкретные обращения, адреса, это касается обслуживания в сельской местности: населенные пункты и дачные кооперативы. Не всегда есть остановки в тех местах, которые людям удобны. «Будем брать масштаб всей страны». Какие вопросы обсуждают на совместном заседании депутаты и сенаторы? Читайте здесь. Как отмечают сенаторы, второстепенных тем, с которыми обращаются люди, не бывает. Слабый напор воды в кране или плохо убранный подъезд – даже такие на первый взгляд мелкие вопросы звучали сегодня в Овальном зале. А это – недоработки на местном уровне власти.

Сергей Анюховский, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Надо быть проактивными, чтобы интересы своих жильцов, жильцов кооператива отстаивать. А это нужно поучаствовать где-то в сессии районного совета, поработать с финансовым отделом, когда вопросы финансирования. Ведь на блюдечке никто не принесет решение вопроса, если мы сами его не будем решать.

Принятые документы в сфере ценообразования не повлияют на темпы строительства. Более того, в планах значительно увеличить объемы арендного жилья. Что будет с ценой на квадратный метр жилья в Беларуси? Рассказал заместитель премьер-министра. И если программа возведения социального жилья разработана, то уточнений требует указ об упрощенном порядке приема в эксплуатацию объектов недвижимости, в том числе самовольных построек граждан. Появляется вопрос.

Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Как будут рассматриваться требования санитарных, противопожарных, экологических норм и правил? Этот вопрос открыт, ведь объекты, построенные гражданами без проекта, – насколько местные органы власти должны их рассматривать при принятии решений?

Те проблемы, которые обсуждают в Овальном зале на совместном заседании, традиционно решаются в скором времени. Однако на этом работа не заканчивается. На вопросах о том, что наша страна – транзитное государство и как по максимуму задействовать ее логистический потенциал, парламентарии отдельно остановились уже в ходе очередного заседания 10-й сессии в Совете Республики. Развитие и упрощение транзита на единой таможенной территории союза сегодня особенно актуальны. Ускорение грузопотокам придаст соглашение об обеспечении уплаты таможенных пошлин при транспортировке товаров. Сенаторы 19 октября ратифицировали документ.