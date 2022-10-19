Прямой эфир

«На блюдечке никто не принесёт решение». Депутаты ответили на самые острые для белорусов вопросы

19 октября 2022 18:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Развитие транспортной отрасли, вопросы ЖКХ, ситуация в сфере строительства. Эти темы 19 октября рассматривались в Овальном зале Дома правительства на совместном заседании депутатов и сенаторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С докладом перед парламентариями выступил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак.

Что будет с ценой на квадратный метр жилья? Какие вопросы от белорусов задали вице-премьеру парламентарии? И что придаст ускорение грузопотокам? Подробности в материале нашего корреспондента Полины Королевы.

«На блюдечке никто не принесёт решение». Депутаты ответили на самые острые для белорусов вопросы-1

Мир большой. И в международной гонке важно не забывать про внутренние дела страны. По этой части, благо, у нас все под контролем. А те вопросы, которые все же возникают, решаются оперативно. В том числе благодаря общению с населением. Депутаты и сенаторы от людей не оторваны. Личные приемы, телефонные линии, выезды на места – только в Совет Республики за 8 месяцев 2022 года поступило более 4 500 обращений. И да, критика в данном случае – двигатель прогресса.

«На блюдечке никто не принесёт решение». Депутаты ответили на самые острые для белорусов вопросы-4

Екатерина Серафинович, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Это конкретные обращения, адреса, это касается обслуживания в сельской местности: населенные пункты и дачные кооперативы. Не всегда есть остановки в тех местах, которые людям удобны.

«Будем брать масштаб всей страны». Какие вопросы обсуждают на совместном заседании депутаты и сенаторы? Читайте здесь.

Как отмечают сенаторы, второстепенных тем, с которыми обращаются люди, не бывает. Слабый напор воды в кране или плохо убранный подъезд – даже такие на первый взгляд мелкие вопросы звучали сегодня в Овальном зале. А это – недоработки на местном уровне власти.

«На блюдечке никто не принесёт решение». Депутаты ответили на самые острые для белорусов вопросы-7

Сергей Анюховский, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Надо быть проактивными, чтобы интересы своих жильцов, жильцов кооператива отстаивать. А это нужно поучаствовать где-то в сессии районного совета, поработать с финансовым отделом, когда вопросы финансирования. Ведь на блюдечке никто не принесет решение вопроса, если мы сами его не будем решать.

«На блюдечке никто не принесёт решение». Депутаты ответили на самые острые для белорусов вопросы-10

Принятые документы в сфере ценообразования не повлияют на темпы строительства. Более того, в планах значительно увеличить объемы арендного жилья.

Что будет с ценой на квадратный метр жилья в Беларуси? Рассказал заместитель премьер-министра.

И если программа возведения социального жилья разработана, то уточнений требует указ об упрощенном порядке приема в эксплуатацию объектов недвижимости, в том числе самовольных построек граждан. Появляется вопрос.

«На блюдечке никто не принесёт решение». Депутаты ответили на самые острые для белорусов вопросы-13

Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Как будут рассматриваться требования санитарных, противопожарных, экологических норм и правил? Этот вопрос открыт, ведь объекты, построенные гражданами без проекта, – насколько местные органы власти должны их рассматривать при принятии решений?

«На блюдечке никто не принесёт решение». Депутаты ответили на самые острые для белорусов вопросы-16

Те проблемы, которые обсуждают в Овальном зале на совместном заседании, традиционно решаются в скором времени. Однако на этом работа не заканчивается. На вопросах о том, что наша страна – транзитное государство и как по максимуму задействовать ее логистический потенциал, парламентарии отдельно остановились уже в ходе очередного заседания 10-й сессии в Совете Республики. Развитие и упрощение транзита на единой таможенной территории союза сегодня особенно актуальны. Ускорение грузопотокам придаст соглашение об обеспечении уплаты таможенных пошлин при транспортировке товаров. Сенаторы 19 октября ратифицировали документ.

«На блюдечке никто не принесёт решение». Депутаты ответили на самые острые для белорусов вопросы-19

Александр Карпицкий, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Что касается соглашений по уплате таможенных пошлин, по работе проверочных комиссий, эти законы будут способствовать дальнейшей интеграции Евразийского экономического союза, углублению взаимосвязи тех стран, которые входят в состав этого союза.

Вопреки санкционному давлению недружественных стран более 1 500 грузовых авто в день въезжает в ЕАЭС через Беларусь. А вскоре будет еще больше.

# Государственная политика # общество # Александр Карпицкий # Игорь Хлобукин # Сергей Анюховский # Екатерина Серафинович # Анатолий Сивак # Полина Королева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это смертельно интересно». Специальный корреспондент рассказал, как проходит СВО
19 октября 2022 18:34

«Это смертельно интересно». Специальный корреспондент рассказал, как проходит СВО

Азарёнок: у них бомбы, «прилёты», убийства, сиротство – всё оправдано, только бы вернуться и «реализоваться»
19 октября 2022 18:31

Азарёнок: у них бомбы, «прилёты», убийства, сиротство – всё оправдано, только бы вернуться и «реализоваться»

Что будет с ценой на квадратный метр жилья в Беларуси? Рассказал заместитель премьер-министра
19 октября 2022 18:29

Что будет с ценой на квадратный метр жилья в Беларуси? Рассказал заместитель премьер-министра