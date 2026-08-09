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О достижениях брестских медиков и уровне медицины в регионах Беларуси – интервью с Александром Карпицким

09 августа 2026 13:58
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Чем сегодня может гордиться сфера здравоохранения Брестской области, как привлечь молодых врачей в регионы и какой будет отечественная медицина в ближайшие годы?

Об этом поговорили с гостем программы «Сенат» – членом Совета Республики Александром Карпицким.

Анастасия Лавринчук, СТВ:
Как вы оцените уровень региональной медицины, в частности, в Брестской области? Какими достижениями могут гордиться брестские медики? 

О достижениях брестских медиков и уровне медицины в регионах Беларуси – интервью с Александром Карпицким-2

Александр Карпицкий, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
За последние годы произошел серьезный прогресс как в модернизации медицины, так и в улучшении качества и доступности ее оказания. Есть в нашем регионе ряд таких важнейших учреждений здравоохранения, к которым мы относим и Брестскую областную больницу, которые уже работают на современных стандартах. Цель нашего здравоохранения, здравоохранения области в том, чтобы такие стандарты были распространены в ближайшее время и на все районы Брестской области. 

Идут масштабные стройки в нашем регионе, и в первую очередь я должен сказать про нашу Брестскую областную клиническую больницу, где потихоньку, но мы идем к завершению строительства хирургического корпуса. Также идет реконструкция Пинской центральной районной больнице, идут капитальные ремонты в районных больницах. 

В целом медицинскую помощь на Брестчине оказывает 600 организаций, в том числе 336 амбулаторий и 21 передвижной ФАП. То есть солидные цифры, солидные деньги. Главную цель, которую ставим мы, медики Брестчины, – это довести качественную и доступную медицину в каждый уголок нашего региона. 

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О достижениях брестских медиков и уровне медицины в регионах Беларуси – интервью с Александром Карпицким-4

Анастасия Лавринчук:
Так все-таки какими достижениями могут похвастаться наши брестские медики? 

Александр Карпицкий:
В целом мы оказываем помощь ежегодно примерно 180 тысячам жителей нашего региона. Из них 32 тысячи пациентов проходят стационарную медицинскую помощь, остальные – консультативную. И говоря про те достижения, я должен сказать, что мы достигли хирургической активности до 88 %. 87-88 % – это говорит о том, что из 100 поступавших пациентов оперируется 87-88 человек. Для больницы нашего уровня это неплохие цифры.

Что касается непосредственно внедрений, достижений, я должен отметить, что мы относимся к той категории учреждений, которые одни из первых внедрили использование тулиевого лазера для дробления камней в желчных протоках. И в этом плане у нас проводятся большие исследования. Мы используем ряд новых методик для лечения гнойных осложнений легких. 

Подробнее смотрите в видео.

# Интервью # Медицина # Учреждения здравоохранения # Александр Карпицкий

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