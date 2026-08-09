О достижениях брестских медиков и уровне медицины в регионах Беларуси – интервью с Александром Карпицким

Чем сегодня может гордиться сфера здравоохранения Брестской области, как привлечь молодых врачей в регионы и какой будет отечественная медицина в ближайшие годы? Об этом поговорили с гостем программы «Сенат» – членом Совета Республики Александром Карпицким. Анастасия Лавринчук, СТВ:

Как вы оцените уровень региональной медицины, в частности, в Брестской области? Какими достижениями могут гордиться брестские медики?

Александр Карпицкий, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

За последние годы произошел серьезный прогресс как в модернизации медицины, так и в улучшении качества и доступности ее оказания. Есть в нашем регионе ряд таких важнейших учреждений здравоохранения, к которым мы относим и Брестскую областную больницу, которые уже работают на современных стандартах. Цель нашего здравоохранения, здравоохранения области в том, чтобы такие стандарты были распространены в ближайшее время и на все районы Брестской области. Идут масштабные стройки в нашем регионе, и в первую очередь я должен сказать про нашу Брестскую областную клиническую больницу, где потихоньку, но мы идем к завершению строительства хирургического корпуса. Также идет реконструкция Пинской центральной районной больнице, идут капитальные ремонты в районных больницах. В целом медицинскую помощь на Брестчине оказывает 600 организаций, в том числе 336 амбулаторий и 21 передвижной ФАП. То есть солидные цифры, солидные деньги. Главную цель, которую ставим мы, медики Брестчины, – это довести качественную и доступную медицину в каждый уголок нашего региона. В Беларуси увеличат продолжительность жизни! Подробностями поделился Виктор Кондратович.