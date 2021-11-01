«Они эту волну могут не пережить». Как в коронавирус помогают пациентам с болезнями сердца

Новости Беларуси. Из так называемого ковидного режима выходят отделения больниц в Брестской, Витебской и Гомельской областях. В Брестской областной клинической больнице встретили первых плановых кардиопациентов. Подробности в материале Кристины Протосовицкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

За год в кардиохирургическом отделении проводят порядка двух с половиной сотен сложнейших операций. Встать «на стоп» даже на месяц для таких узких специалистов – значит не помочь десяткам сложнейших пациентов.

Брестчанка Татьяна Бычук еще никогда так не радовалась встрече с врачом. Со своим кардиохирургом она познакомилась месяц назад, тогда же и должна была пройти ее операция, но все карты спутала новая волна коронавируса. За три дня до госпитализации операцию отложили. Ожидание без срока и состояние, когда жизнь не мила, как прежде.

Татьяна Бычук, пациент:

Эти два месяца мне очень тяжело было. Я даже по квартире толком ничего не могла. Потому что очень не хватало воздуха. Если я что-то делала, я должна была сесть, посидеть, чтобы успокоиться. И жить на таблетках, знаете... У меня по восемь таблеток в день.

Предынфарктное состояние. Вердикт врачей – только хирургическое вмешательство. Весь это месяц Татьяна жила будто в груди у нее бомба с обратным отсчетом. В любой момент – взрыв и непредсказуемые последствия.

Артем Типун, врач-кардиохирург Брестской областной клинической больницы:

Такие пациенты, как она, – с высоким классом стенокардии. Вопрос о том, что у них может произойти инфаркт, – это вопрос недели или месяцев. Потому они эту волну могут не пережить. Потому ей нужно оперироваться, безусловно. «Помощь в любом случае нужна». В Бресте возобновляют плановую работу с кардиопациентами – читать здесь.

Как правило, отделение всегда заполнено на 100 %. Но в пиковый, как сейчас, COVID количество операций умышленно уменьшают, чтобы снизить риски для самих пациентов. «Во время операции сердце и легкие пациента не работают». Почему врачи снижают количество операций в пик коронавируса – читать здесь.

Помогать пациентам по узким профилям в Брестской областной клинической больнице не прекращали и в самый тяжелый пиковый период. Все манипуляции при необходимости медики проводили на площадях 17 чистых отделений, когда же городские больницы – это одни сплошные грязные зоны. Три раза в неделю областная больница принимает все экстренные случаи по скорой. «Мы продолжаем оказывать помощь и коронавирусным пациентам» – читать здесь.

Наряду с кардиологами в борьбу за здоровье пациентов вступают и онкологи. Долгожданную плановую помощь получат пациенты в Витебском областной онкодиспансере. Первые операции уже стоят в планах на завтра. Хирургический корпус, оснащенный самым современным оборудованием, готов принять до ста пациентов. В Витебске возобновляют проведение операций онкологическим больным – читать здесь.