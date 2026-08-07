Наталья Кочанова встретилась с сенаторами Брестской области всех созывов в Коссовском замке

Первая свободная экономическая зона «Брест», рост производства, активная газификация агрогородков, модернизация здравоохранения – лишь несколько штрихов к портрету Брестской области за время становления современного парламентаризма в Беларуси. 7 августа в Коссовском замке председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с сенаторами Брестской области всех созывов. Торжественное мероприятие в честь 30-летия Совета Республики открывает серию выездных региональных встреч. Почему современная Беларусь – это результат точных и выверенных решений? Ответ на этот вопрос у наших корреспондентов.

В бальном белом зале Коссовского дворца собрались все поколения брестских сенаторов. В Коссово дали старт серии региональных встреч к 30-летию Совета Республики. Решения сенаторов легли в фундамент суверенной Беларуси. От контурной карты – к четкой картине социального правового государства. Доступная медицина, новый уровень развития села, рост сельхозпроизводства – это все результат не на бумаге, а в жизни.

Александр Карпицкий, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Приоритетом как было, так и остается модернизация, качество и доступность. Основное – оборудование, которое закупается, и тот уровень знаний, которые приобретают врачи, медсестры, пользуясь данным оборудованием. 36 мужчин и 23 женщины – именно столько представителей Брестской области трудились в Совете Республики за восемь созывов. Разные профессии, но единый подход: сочетать прагматизм и социальную ориентированность.

Один из ключевых аспектов работы сенаторов – не просто принимать законы, а решать проблемы людей. Коссово – яркий пример. В 2024 году четверть жителей подписали коллективное обращение в Совет Республики. Просили благоустроить город. Сегодня Коссово не узнать.