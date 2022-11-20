Закрыл отверстие в сердце пальцем. О работе хирургом и своих изобретениях рассказал сенатор Александр Карпицкий

Новости Беларуси. Актуальные новости, свежие комментарии, доступная аналитика. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Сенат». Никита Рачиловский, СТВ:

В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Медицина, социальная политика и работа с людьми – вопросы, которые, безусловно, волнуют каждого. Президент всегда делает акцент на эти сферы и требует максимальной отдачи. Именно поэтому на такие важные темы мы сегодня поговорим с экспертом.

У нас в гостях член Совета Республики, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Республики Беларусь, главный врач Брестской областной клинический больницы Александр Карпицкий. 20 корпусов, 11 гектаров, Республиканская доска Почета. Чем уникальна Брестская областная клиническая больница? Никита Рачиловский:

Вы являетесь главным врачом Брестской областной клинической больницы. Расскажите подробнее о вашей деятельности.

Александр Карпицкий, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Говоря про свою деятельность, я в первую очередь должен говорить про больницу, потому что больница – это моя жизнь. Все, что сегодня происходит в больнице, связано в том числе и с моей деятельностью. Начну я с того, что больница была основана в августе 1944 года, сразу после освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков. Кстати говоря, в 2024 году мы планируем отметить 80-летие нашего учреждения. Учреждение представляет собой сегодня более 20 корпусов – это хозяйственные и лечебные постройки. Занимает площадь 11 гектаров. Работает в больнице более 2 000 сотрудников. Сотрудники разного профиля: и врачи, и медсестры, младший медицинский персонал, и вспомогательный персонал. И моя задача как главного врача больницы – из такого большого коллектива сделать команду, которая нацелена на улучшение качества оказания медицинский помощи. И в связи с этим я хочу привести слова одного умного человека, который сказал, что, если ты хочешь идти быстро, иди один, если вы хотите идти далеко, идите вместе.

Никита Рачиловский:

А какими достижениями возглавляемого вами трудового коллектива вы особенно гордитесь? Александр Карпицкий:

Я бы начал с того, что в первую очередь мы гордимся тем, что за небольшой относительно промежуток времени мы смогли открыть отделение, которое занимается оказанием высокотехнологичной медицинский помощи. Начиная от отделения торакальной хирургии, отделения кардиохирургии, отделения трансплантации, отделения эндоваскулярной хирургии. Это те отделения, которые сегодня на ступеньку, а то и на две подняли уровень знаний наших сотрудников, улучшили качество оказания помощи, увеличили интенсивность медицинский помощи в нашей больнице. Это очень важный момент, мы всегда гордились и будем гордиться этим. Вторым важным моментом является то, что в 2020 году решением Министерства здравоохранения нашей больнице присвоен статус клинической больницы. Учитывая то, что в августе 2019 года мы решением ученого совета Гродненского медицинского университета открыли на своей базе филиал кафедры общей хирургии по подготовке врачей, было принято такое решение. Мы, кроме лечебной работы, естественно, занимаемся и учебной работой. То есть мы занимаемся подготовкой врачей Брестской и Гродненской областей, которые приезжают к нам на две-три недели на курсы повышения квалификации. Третий момент, который бы я отметил, – то, что уже в этом году решением Национальной академии наук и Государственного комитета по наукам и технологиям нам придан статус научной организации. Это тоже очень важно, потому что повышает статус нашей больницы – это первое. А второе, что немаловажно, – на законных основаниях дает нам возможность заниматься научными изысканиями, которые сегодня проводятся нашими сотрудниками. И благодаря всем этим знаковым событиям мы в прошедшие годы, в 2020 году, были размещены на Республиканской доске Почета, были награждены премией правительства Республики Беларусь в области качества. И самое знаковое событие, которое я считаю, произошло в прошлом году – это согласие Президента нашей страны на строительство нового корпуса Брестской областной клинической больницы. Это будет еще один знаковый момент в жизни нашей больницы, потому что, с одной стороны, улучшит условия пребывания как пациентов, так и сотрудников, но самое главное – даст нам возможность и дальше развивать высокие технологии в оказании медицинской помощи. Летальность сократилась практически в два раза. Какие изобретения создают брестские врачи?

Никита Рачиловский:

Вы являетесь автором более 15 изобретений. Не могли бы вы поделиться информацией более подробно, что они из себя представляют? Александр Карпицкий:

Говоря про изобретения, научные или практические, я должен сказать, что все то, что мы изобретаем в нашей больнице, – это все рождение самой жизнью. Все те изобретения появляются в результате каких-то практических наработок, практических случаев, с которыми мы встречались. Если говорить конкретно про небольшой коллектив, которым я руковожу в области торакальной хирургии, то наши разработки касаются грудной клетки. Поэтому я могу рассказать, учитывая, что было и есть много пациентов с разрывами пищевода, они могут быть самопроизвольные, могут быть травматические, пациенты поступают поздно, как правило. И, к сожалению, при открытых операциях мы оказывали им помощь не всегда вовремя, и пациенты часто погибали. Летальность была более 70 %. Это не только у нас, такие цифры касаются всей Беларуси и, в общем-то, всего мира. Мы задали себе цель как-то изменить эту ситуацию, поэтому нами было разработано специальное устройство, схема операции из малых доступов, которая позволила уменьшить количество осложнений. И самое главное – практически в 2-2,5 раза уменьшить послеоперационную летальность. Никита Рачиловский:

Возможно, вы могли бы поделиться какой-нибудь историей из своей практики, которая осталась в вашей памяти навсегда.

Александр Карпицкий:

У каждого врача, особенно у хирурга, особенно в период становления (или в период вхождения в работу) бывают такие случаи, которые остаются на всю жизнь. Когда я уже был более зрелым хирургом, но осваивал торакальную хирургию, в ответственный момент соскочила лигатура, то есть нитка, которой был завязан крупный сосуд. Сосуд выходил прямо из сердца. Поэтому много крови. И что я успел сделать, так это пальцем закрыть отверстие в сердце. Это дало возможность удалить набежавшую кровь и какое-то время подумать, как выходить из данной ситуации. Хочу сказать, что все завершилось благополучно. Мы с ассистентом сумели продумать, как это все сделать и зашить кровоточащий сосуд. Профессиональная подготовка должна проводиться со школьной скамьи

Никита Рачиловский:

Вы являетесь заслуженным врачом Республики Беларусь. На ваш взгляд, на что нужно обращать особое внимание при выборе профессии медика или хирурга? Александр Карпицкий:

Конечно, это вопрос очень сложный в том плане, что профессиональная подготовка должна проводиться уже, видимо правильно говорят, со школьной скамьи. Я бы сказал, что самое главное в медицине, особенно в хирургии – это знания. И человек должен быть творческой личностью. Он должен уметь ставить перед собой задачи и каким-то образом решать эти задачи. Этот человек должен быть настроен на учебу на всю жизнь. В свое время мои учителя говорили мне о том, что (это касается медицины, но я буду говорить про хирургию) хирургия – это не профессия, а образ жизни. Наверное, это можно применить и к другим специальностям. Потому что хирургии надо отдаваться полностью, надо быть готовым, особенно во время обучения, где-то отдыхать на стуле или рядом со стулом, если есть возможность, если не будет возможности сидеть на этом стуле. Через это все мы проходили. К сожалению, не всегда нынешние молодые специалисты, интерны, готовы жертвовать собой, чтобы освоить такой поток знаний, методики какие-то операций. Что касается характера, то очень важные тоже такие черты, как настойчивость, достижение целей – я об этом говорил вначале, это доброта, это сопереживание тем проблемам, которые несет пациент. Это очень важно. Те черты, которые иногда совместить в одном человеке очень сложно. Никита Рачиловский:

Помимо стандартных методов сенаторской деятельности, какие еще подходы и приемы вы используете в своей деятельности?

Александр Карпицкий:

Самая большая и основная работа сенатора – это, конечно, принятие законов и их ратификация. Но второй большой пласт работы – это работа с людьми, с обращениями, заявлениями граждан. И этому мы уделяем тоже большое внимание. И кроме стандартных методов общения – прямые линии телефонные, прием граждан, встречи с трудовыми коллективами, мы используем и современные методы. Это дискуссионные площадки, которые сегодня стали модными. И правильно они стали модными, потому что люди сегодня больше раскрепощаются, больше говорят о тех проблемах, которые у них возникают. Мы используем также прямые видеоэфиры, используем каналы средств массовой информации, элементы блогерства. Учитывая то, что мы своей задачей ставим не только информировать население, но и вовлекать их в общественные отношения, например, мы со своей командой применили еще конкурсы на лучшие сочинения, на лучшие эссе по политическим проблемам. «Если бы я был сенатором» – тема была. И «Моя Конституция». Участие принимали старшекурсники и студенты. Очень ответственно и грамотно подошли к этому вопросу. А победителей мы наградили поездкой в Совет Республики, где они встречались с председателем Совета Республики Кочановой Натальей Ивановной. Тоже в открытом диалоге они много чего рассказывали и пожелания высказывали. Я надеюсь, что многие из них или хотя бы некоторые из них будут готовыми политиками по окончании средних и высших учебных заведений.