Проверка по распоряжению Лукашенко. Что показал мониторинг медучреждений Брестской области?

Новости Беларуси. В Беларуси работает мониторинговая комиссия, созданная по распоряжению главы государства. Специалисты проверяют больницы, поликлиники, ФАПы и другие медучреждения по всей стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси работает мониторинговая комиссия, созданная по распоряжению главы государства. Специалисты проверяют больницы, поликлиники, ФАПы и другие медучреждения по всей стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На неделе в поле зрения были Брест и Барановичи. Эксперты в основном делали акцент на вопросах реабилитации. Это важный этап в лечении, о котором (есть примеры, и это не редкость) забывают, но не в нашем случае. В медучреждениях, где работала комиссия, восстановлению пациентов уделяют должное внимание.
Но больные вопросы все равно остаются. Один из таких – очереди на замену суставов. На эту проблему уже не раз обращал внимание Президент. На последнем совещании по вопросам здравоохранения глава государства поручил разобраться с этим вопросом и до конца года провести эндопротезирование всем пациентам, которые до сих пор ждут своей очереди.
Какой вердикт вынесла комиссия в Барановичах и Бресте и что прописала для решения хронических проблем? Анамнез собрала Татьяна Сидоренко.
Брестская областная клиническая больница – многопрофильное учреждение, здесь ежедневно получают медицинскую помощь более 130 тысяч жителей первого региона страны. 27 отделений, 1 015 коек, около 19 тысяч операций в год. Шунтирование на рабочем сердце, клапанные коррекции, трансплантации почки – перечень и сложность выполняемых хирургических вмешательств впечатляет. Но в зону интересов мониторинговой группы попадает тема протезирования крупных суставов.
На громком совещании у Президента этой проблеме уделялось особое внимание. Уменьшить лист ожидания, увеличить количество оперируемых пациентов – задача не из легких, но вполне выполнима.
Александр Карпицкий, главный врач Брестской областной клинической больницы:
Мы уже перешли на другой режим работы. Во-первых, может быть это не совсем популярно, но мы попросили наших сотрудников отставить отпуска. Все, кто участвует в выполнении оперативных вмешательств, сегодня не идут гулять до тех пор, пока мы не выполним намеченные планы. Второе – мы перешли на полуторасменный график работы. Все, кто заинтересован в выполнении операции, это примерно до шести-семи часов вечера. У нас есть договоренность, возможность материальной компенсации тем сотрудникам, которые будут принимать участие в этом. И мы будем стремиться, потому что понимаем, что это нелегко. Мы будем стремиться довести до восьми операций на крупных суставах в день для того, чтобы, как я и говорил, уменьшить лист ожидания пациентов, которые нуждаются в таких больших операциях.
Для примера, еще несколько лет назад оперативных вмешательств по протезированию крупных суставов проводилось два-три в день. Сегодня эта цифра в разы увеличена. Протезы, их комплектующие в наличии. Лист ожидания заметно сокращается. Сегодня в рамках областной больницы на очереди 236 человек. До конца года они будут прооперированы, но не забыты.
Виталий Прокурат, заведующий травматологическим отделением Брестской областной клинической больницы:
Эти пациенты не уходят в небытие, они наблюдаются постоянно. Первый год они наблюдаются каждый квартал, затем они должны наблюдаться год-два по самочувствию, по возрасту в том числе, по сложности оперативного вмешательства. То есть, мы с ними как минимум дружим.
Однако не все готовы к дружескому взаимодействию. Медики все чаще сталкиваются с парадоксальными ситуациями – отказом пациентов от хирургической помощи. Таких единицы, но они есть. То есть человек имеет показания на оперирование, не один год простоял в листе ожидания, подошла очередь, приглашают на консультацию, а в ответ: у меня огород, я боюсь, пока не готов. В таком случае – опять в конец очереди. Надо признать, такую схему безалаберного отношения к своему здоровью выбирают далеко не все. Одна из тех, кому важна безболезненная активность, кто победил свой страх – пациентка Людмила Якимович.
Людмила Якимович, пациентка:
У меня был гонартроз коленного сустава 3-й степени. Я стою на очереди очень давно, но это не значит, что мне не сделали бы операцию. Просто по своей природе я большущая трусиха. И вот в этом году мне пришел вызов – сами меня изъявили видеть. Я, конечно, решила уже не отказываться от этой операции. Не жалею: операция прошла превосходно.
Теперь время для реабилитации. К слову, этому медицинскому процессу особое внимание со стороны мониторинговой группы. Пример работы мультидисциплинарной бригады – Барановичская больница № 2. В Брестской области это один из крупнейших в городе межрайонных центров. Здесь восстанавливают свое здоровье жители Барановичского, Ляховичского, Ивацевичского, Ганцевичского и Березовского районов. 350 тысяч жителей. Из глубинки подлечиться приехала и Елена Муха. Пациентка понимает: сделать операцию – первая ступень к восстановлению физической активности, следующий шаг – реабилитация.
Елена Муха, пациент:
Я так считаю, все, что говорит врач, надо исполнять, все процедуры. Как скажет врач, так и делать. Массаж, парафин, электрофорез, физкультура. Все, что надо.
Отделение ранней медицинской реабилитации в больнице работает с 2004 года. Команда специалистов сформирована. Вакантных ставок нет. Врачи ЛФК, психологи, физеотерапевты, логопеды, массажисты – каждый профессионал своего дела. Как отметили члены межведомственной комиссии, это «энтузиасты с горящими глазами».
Наталья Ткачева, заведующий отделением Барановичской городской больницы № 2:
Знаете, как важно, когда пациента привезли на каталке, а он уходит своими ногами, своей рукой открывает двери в ординаторскую и говорит: спасибо вам большое, я буду за вас молиться. Что может быть дороже этого?
И все же некоторые царапины, на заживление которых необходимо уделить внимание, попали в рекомендательный список от медицинских экспертов. Санитарно-техническое состояние, стесненные условия приводят к регрессу. Для приостановки этого процесса расписан четкий алгоритм действий. Дело за исправлением недостатков.
Ирина Пыжик, заместитель главного врача по медицинской части Барановичской городской больницы № 2:
В силу того, что пациенты отделения реабилитации находятся в стесненных условиях, в ближайшее время (в районе трех недель) мы уже закончим комнату эрготерапии (подробнее).
Внимание не только взрослым. В особом фокусе – дети. Показательный пример – Барановичский центр медицинской реабилитации для детей с психоневрологическими заболеваниями «Рефлекс». Ранняя диагностика с первого месяца жизни, затем – долгий процесс реабилитации. Пять дней в неделю индивидуальный подход к каждому ребенку. Эффект ощутим уже на второй-третьей неделе.
Владимир Ритчик, заведующий Центром медицинской реабилитации для детей с психоневрологическими заболеваниями «Рефлекс»:
Эффективность реабилитации достаточно высокая, где-то в процентах 95 мы достигаем значительных успехов. И здесь очень важно: чем раньше поставлен диагноз, тем лучше конечный результат.
Скрининг здравоохранения Брестчина прошла, состояние сферы удовлетворительное. Очаги повреждений выявлены, время устранить воспалительные процессы. Как заверили представители медсообщества Брестской области, до конца 2023 года в тесном тандеме представителей власти, врачей и, конечно, самих пациентов медучреждения региона встанут на ноги «без костылей».