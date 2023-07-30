Проверка по распоряжению Лукашенко. Что показал мониторинг медучреждений Брестской области?

Новости Беларуси. В Беларуси работает мониторинговая комиссия, созданная по распоряжению главы государства. Специалисты проверяют больницы, поликлиники, ФАПы и другие медучреждения по всей стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На неделе в поле зрения были Брест и Барановичи. Эксперты в основном делали акцент на вопросах реабилитации. Это важный этап в лечении, о котором (есть примеры, и это не редкость) забывают, но не в нашем случае. В медучреждениях, где работала комиссия, восстановлению пациентов уделяют должное внимание. Но больные вопросы все равно остаются. Один из таких – очереди на замену суставов. На эту проблему уже не раз обращал внимание Президент. На последнем совещании по вопросам здравоохранения глава государства поручил разобраться с этим вопросом и до конца года провести эндопротезирование всем пациентам, которые до сих пор ждут своей очереди. Какой вердикт вынесла комиссия в Барановичах и Бресте и что прописала для решения хронических проблем? Анамнез собрала Татьяна Сидоренко.

Брестская областная клиническая больница – многопрофильное учреждение, здесь ежедневно получают медицинскую помощь более 130 тысяч жителей первого региона страны. 27 отделений, 1 015 коек, около 19 тысяч операций в год. Шунтирование на рабочем сердце, клапанные коррекции, трансплантации почки – перечень и сложность выполняемых хирургических вмешательств впечатляет. Но в зону интересов мониторинговой группы попадает тема протезирования крупных суставов.

На громком совещании у Президента этой проблеме уделялось особое внимание. Уменьшить лист ожидания, увеличить количество оперируемых пациентов – задача не из легких, но вполне выполнима.

Александр Карпицкий, главный врач Брестской областной клинической больницы:

Мы уже перешли на другой режим работы. Во-первых, может быть это не совсем популярно, но мы попросили наших сотрудников отставить отпуска. Все, кто участвует в выполнении оперативных вмешательств, сегодня не идут гулять до тех пор, пока мы не выполним намеченные планы. Второе – мы перешли на полуторасменный график работы. Все, кто заинтересован в выполнении операции, это примерно до шести-семи часов вечера. У нас есть договоренность, возможность материальной компенсации тем сотрудникам, которые будут принимать участие в этом. И мы будем стремиться, потому что понимаем, что это нелегко. Мы будем стремиться довести до восьми операций на крупных суставах в день для того, чтобы, как я и говорил, уменьшить лист ожидания пациентов, которые нуждаются в таких больших операциях.

Для примера, еще несколько лет назад оперативных вмешательств по протезированию крупных суставов проводилось два-три в день. Сегодня эта цифра в разы увеличена. Протезы, их комплектующие в наличии. Лист ожидания заметно сокращается. Сегодня в рамках областной больницы на очереди 236 человек. До конца года они будут прооперированы, но не забыты.

Виталий Прокурат, заведующий травматологическим отделением Брестской областной клинической больницы:

Эти пациенты не уходят в небытие, они наблюдаются постоянно. Первый год они наблюдаются каждый квартал, затем они должны наблюдаться год-два по самочувствию, по возрасту в том числе, по сложности оперативного вмешательства. То есть, мы с ними как минимум дружим. Однако не все готовы к дружескому взаимодействию. Медики все чаще сталкиваются с парадоксальными ситуациями – отказом пациентов от хирургической помощи. Таких единицы, но они есть. То есть человек имеет показания на оперирование, не один год простоял в листе ожидания, подошла очередь, приглашают на консультацию, а в ответ: у меня огород, я боюсь, пока не готов. В таком случае – опять в конец очереди. Надо признать, такую схему безалаберного отношения к своему здоровью выбирают далеко не все. Одна из тех, кому важна безболезненная активность, кто победил свой страх – пациентка Людмила Якимович.

Людмила Якимович, пациентка:

У меня был гонартроз коленного сустава 3-й степени. Я стою на очереди очень давно, но это не значит, что мне не сделали бы операцию. Просто по своей природе я большущая трусиха. И вот в этом году мне пришел вызов – сами меня изъявили видеть. Я, конечно, решила уже не отказываться от этой операции. Не жалею: операция прошла превосходно.

Теперь время для реабилитации. К слову, этому медицинскому процессу особое внимание со стороны мониторинговой группы. Пример работы мультидисциплинарной бригады – Барановичская больница № 2. В Брестской области это один из крупнейших в городе межрайонных центров. Здесь восстанавливают свое здоровье жители Барановичского, Ляховичского, Ивацевичского, Ганцевичского и Березовского районов. 350 тысяч жителей. Из глубинки подлечиться приехала и Елена Муха. Пациентка понимает: сделать операцию – первая ступень к восстановлению физической активности, следующий шаг – реабилитация.

Елена Муха, пациент:

Я так считаю, все, что говорит врач, надо исполнять, все процедуры. Как скажет врач, так и делать. Массаж, парафин, электрофорез, физкультура. Все, что надо. Отделение ранней медицинской реабилитации в больнице работает с 2004 года. Команда специалистов сформирована. Вакантных ставок нет. Врачи ЛФК, психологи, физеотерапевты, логопеды, массажисты – каждый профессионал своего дела. Как отметили члены межведомственной комиссии, это «энтузиасты с горящими глазами».

Наталья Ткачева, заведующий отделением Барановичской городской больницы № 2:

Знаете, как важно, когда пациента привезли на каталке, а он уходит своими ногами, своей рукой открывает двери в ординаторскую и говорит: спасибо вам большое, я буду за вас молиться. Что может быть дороже этого? И все же некоторые царапины, на заживление которых необходимо уделить внимание, попали в рекомендательный список от медицинских экспертов. Санитарно-техническое состояние, стесненные условия приводят к регрессу. Для приостановки этого процесса расписан четкий алгоритм действий. Дело за исправлением недостатков. Ирина Пыжик, заместитель главного врача по медицинской части Барановичской городской больницы № 2:

В силу того, что пациенты отделения реабилитации находятся в стесненных условиях, в ближайшее время (в районе трех недель) мы уже закончим комнату эрготерапии (подробнее).

Внимание не только взрослым. В особом фокусе – дети. Показательный пример – Барановичский центр медицинской реабилитации для детей с психоневрологическими заболеваниями «Рефлекс». Ранняя диагностика с первого месяца жизни, затем – долгий процесс реабилитации. Пять дней в неделю индивидуальный подход к каждому ребенку. Эффект ощутим уже на второй-третьей неделе.

Владимир Ритчик, заведующий Центром медицинской реабилитации для детей с психоневрологическими заболеваниями «Рефлекс»:

Эффективность реабилитации достаточно высокая, где-то в процентах 95 мы достигаем значительных успехов. И здесь очень важно: чем раньше поставлен диагноз, тем лучше конечный результат.