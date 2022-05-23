4 ребёнка на всю Беларусь. Как сенатор помог решить проблему с лечением редкой болезни

Новости Беларуси. Слушать и слышать людей на местах – одна из главных задач не только местных органов власти, но и законодателей. Избиратели доверили им свои голоса и ждут взамен отзывчивости и понимания. За 2021 год сенаторы выслушали свыше 7 000 проблем, в 2022 году динамика обращений не снижается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отдаленная от больших городов деревня Великая Гать. Мама четверых детей Людмила Басалай из Ивацевичского района почти четверть века работает животноводом. Смотрит за телятами и с одного взгляда может понять, что их беспокоит. А позаботиться о себе в хлопотах не получалось. Головные боли мучили больше года, в ответ все лишь разводили руками. Тогда дочь записала на прием к сенатору – главврачу Брестской областной клинической больницы Александру Карпицкому. Подробности этой и не только истории читайте здесь.

Сегодня Людмила чувствует себя хорошо. Признается, что люди из деревни зачастую оттягивают консультации у узких специалистов, а ведь своевременное лечение – половина успеха в борьбе с болезнью. Для жительницы Каменца Елены Сохранной встал самый сложный вопрос – здоровье ребенка. Неподтвержденный диагноз требовал незамедлительной консультации в республиканском центре. Очередь расписана на месяцы. Сенатор решил вопрос прямо на месте.

Крик о помощи – обращение многодетной мамы Марины Чикиной. Гомельчанка воспитывает трех дочерей, с которыми живет в однокомнатной квартире. Большие деньги родители тратят на лечение детей, которым поставили сложные диагнозы. Старшая дочь Дана свою болезнь, к счастью, победила, а средней Насте нужен был курс терапии дорогим препаратом. Купить лекарство Чикиным помогла благотворительная организация, но для его использования врачам нужна была государственная регистрация. Документа не было, так как это редкое заболевание – от подобной генетической патологии в Беларуси страдает четыре ребенка. Со своими проблемами женщина поделилась на личном приеме сенатора Татьяны Рунец.

Марина Чикина, многодетная мать:

После обращения нам предоставили трехкомнатную социальную квартиру в новом микрорайоне, в 104-м. И врачи начали лечить ребенка. Решились вопросы очень быстро, мы не ожидали, что они так решатся, на самом деле. Для нас был большой шок, когда мы полгода стучались к врачам в ворота, чтобы начали лечить ребенка. А тут буквально за неделю этот вопрос решился.

Семилетней Насте после первого курса лечения уже лучше. Девочка учится на дому, но теперь она сможет больше гулять, общаться со сверстниками, ходить в театр или цирк. А к лету семья переедет в новую квартиру. Договор аренды заключен, уже идет ремонт.