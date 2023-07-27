Здоровье нации под контролем. Какой результат показал мониторинг медучреждений Бресткой области?

Новости Беларуси. Учреждения здравоохранения Бреста и Брестской области в центре внимания межведомственной рабочей группы. Поручения Президента: выявить проблемные ниши в медицинской сфере, исправить недочеты и сделать медпомощь доступной для каждого человека – поэтапно выполняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главой государства определен срок до 1 января 2024 года. Мониторинг коснется всех без исключения регионов страны. На этот раз группа специалистов собрала анамнез здравоохранения Брестского региона. Наш корреспондент Татьяна Сидоренко расскажет подробнее.

Хорошая материально-техническая база, развитие новых направлений в медицине, внедрение высокотехнологичных операций в целом. Изучая эпикриз системы здравоохранения Брестчины, специалисты увидели хорошую динамику выздоровления. Но не без болевых точек. Некоторые моменты все же попали в рекомендательный список от экспертов межведомственной рабочей группы. Особое внимание – реабилитационному процессу. Вердикт очевиден: условия созданы хорошие, но есть проблема, которая тормозит процесс.

Александр Карпицкий, главный врач Брестской областной клинической больницы:

Одна проблема у нас на сегодня – это отсутствие врача-реабилитолога, так сложилась судьба, потому что были у нас физические лица, потому что штатные единицы реабилитолога есть. На сегодня пока физического лица нет. Но мы занимаемся поиском доктора, я думаю, мы успешно это сделаем, найдем врача. В случае, если будем видеть, что это будет не получаться, мы проспециализируем врачей-терапевтов или врача ЛФК, который будет заниматься в том числе подбором более подходящих процедур для пациентов, которые находятся у нас на лечении.

На особом контроле межрайонные центры. В Брестской области один из крупнейших функционирует в Барановичах. За помощью специалистов сюда едут из Ляховичского, Ганцевичского, Ивацевичского, Березовского районов. Отделение ранней медицинской реабилитации в медучреждении существует с 2004 года. Команда специалистов сформирована. Врачи ЛФК, психологи, физиотерапевты, логопеды, массажисты – каждый – профессионал своего дела.

Наталья Ткачева, заведующая отделением Барановичской городской больницы № 2:

При поступлении сразу пациент каждый осматривается этой бригадой. Составляется план реабилитации, еженедельно вносятся коррективы в этот план. Мы видим, что нужно пациенту на этом этапе. В первый день – это одно, через неделю – совершенно другое. Сроки реабилитации у нас большие. В отличие от других учреждений стационара у нас очень большие сроки – мы занимаемся с пациентом до результата. Не просто отлежать, нужно получить результат, восстановить утраченные функции.

Но все же и здесь не все так гладко – материально-техническая база нуждается в обновлении, стесненные условия также приводят к регрессу. Для приостановки этого процесса специалистами расписан четкий алгоритм действий. Дело за исправлением недостатков.

Ирина Пыжик, заместитель главного врача по медицинской части Барановичской городской больницы № 2:

В силу того, что пациенты отделения реабилитации находятся в стесненных условиях, в ближайшее время (в районе трех недель) мы уже закончим комнату эрготерапии, где занимаются пациенты. Идет ремонт, уже проводят там свет, осталось заказать только шкафы, плиту. И, собственно, можно переезжать. Так что в районе трех недель комната эрготерапии будет готова. Самих же пациентов условия не смущают. В тесноте, но не в обиде. Главное – забота и внимание медиков. В сложившейся ситуации ищут позитив. А это уже первые шаги к выздоровлению.

Ирина Гутько, пациент:

То, что нас много в палате, нас совершенно не смущает. Самое главное, что нас лечат, нам делают добро, и мы отсюда выйдем более здоровыми людьми. Кто-то что-то кому-то подаст, кто-то расскажет, поделится и поддержит. Почему – потому что есть различного характера психологические недуги.