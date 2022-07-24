«Если что-то нас и погубит, то это только равнодушие». Какие мероприятия провёл Совет Республики на прошлой неделе?

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Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. В мире сегодня происходят процессы и события, которые оставят след в истории. Человечество находится на пороге глобальных перемен, которые могут в корне изменить привычную картину дня. Несмотря на все трудности и вызовы времени, есть принципы и подходы, которые остаются неизменны. Сразу оговорюсь, не для всех государств, а только для тех, которые по-настоящему заботятся о своих гражданах и беспокоятся об их благополучии и перспективах. Речь, конечно же, идет о социальной политике. В Беларуси этому вопросом уделяется самое пристальное внимание. Социальная политика является брендом нашей страны на зависть многим другим. Как прошла рабочая поездка Натальи Кочановой в Верхнедвинск?

Никита Рачиловский:

Несмотря на современные вызовы, ни одна социальная программа не была остановлена. Более того, продолжают открываться новые соцобъекты, модернизируются существующие и реализуются общественно значимые проекты и инициативы. 15 июля председатель Совета Республики Наталья Кочанова приняла участие в обсуждении вопросов социальной защиты населения в рамках рабочей поездки в Верхнедвинский район. В ходе заседания местного райисполкома ей было доложено, как в районе выполняется государственная программа «Социальная защита» на 2021-2025 годы. Были также подняты вопросы поддержки людей с инвалидностью и их интеграции в общество. Наталья Кочанова на заседании отметила следующее.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики национального собрания Республики Беларусь:

Наше государство взяло на себя огромную социальную нагрузку. От этого, конечно, уходить никто и никогда не собирается. Наша политика такова, что главное в ней – человек и забота о человеке. Но мы должны понимать, что люди, которые имеют инвалидность, должны быть интегрированы в общество. Часть из них могут работать, нормально жить в социуме. Мы должны делать с вами все, чтобы люди трудоспособного возраста, имеющие инвалидность, не чувствовали себя брошенными, закрытыми. Мы могли бы им помочь, оказать содействие в трудоустройстве, если они могут работать по своему заболеванию... Совсем недавно мы принимали на законодательном уровне, что предприятия должны определять такие места, где люди, имеющие инвалидность, могут работать. На заседании исполкома были внесены некоторые коррективы по этому серьезному вопросу. Люди должны знать об этом, информация должна быть доступна на сайте местных властей, освещена в СМИ.

Никита Рачиловский:

Также на совещании шла речь о реализации государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда на 2021-2025 годы». В данном контексте спикер подчеркнула, что представители исполнительной власти должны понимать, что несут полную персональную ответственность за то, что происходит на вверенной им территории, и за вверенных им людей, что с людьми нужно работать не фиктивно, для галочки, а вникать в каждое обращение.

Наталья Кочанова:

Несмотря на то, что это достаточное далекое расстояние по меркам нашей страны (от Минска, от Витебска, областного центра), поверьте, здесь выполняются все задачи, которые выполняются в любом другом регионе. Местные органы власти работают на то, чтобы людям жилось комфортно, чтобы они оставались и жили здесь. Если пять лет назад я приезжала сюда и проводила прием по личным вопросам, и были вопросы, которые касаются строительства жилья. В Верхнедвинске тогда ни один многоэтажный дом не строился. Сегодня строится по два дома, один или два в год обязательно, есть желающие. Это говорит о том, что регион развивается, люди остаются здесь. Я даже переговорила с людьми, и они мне сказали: мы отсюда не уедем, нам здесь очень нравится, нам здесь комфортно. Есть рабочие места, есть вакансии, чтобы работать. Все председатели сельских советов говорили, сколько приезжает сюда жителей Латвии, Литвы, России, чтобы посетить наши магазины, чтобы увидеть, как живут наши люди. Конечно, они все уезжают в очень хорошем настроении от увиденного, что у людей здесь есть возможность для работы, для нормальной и спокойной жизни. Мы еще организовали такую встречу с председателями сельских советов, где поговорили о проблемах и вопросах, которые волнуют их, что сегодня необходимо нам, может быть, где-то законодательно урегулировать, может, решить с министерствами, ведомствами, чтобы более эффективной была работа сельских советов на местах. Потому что эти люди напрямую работают с нашими людьми, они каждый день видят, как живут люди, что их волнует, чего сегодня не хватает. Президентом нашей страны была поставлена задача: в каждом небольшом районном центре должны быть открыты агрогородки, производства, предприятия, где у людей была бы работа. Для нас очень важно посмотреть, что это за производство, насколько позволило это закрепить кадры здесь, в небольшом населенном пункте Витебской области, достаточно удаленном. Чтобы это не только в центральной части нашей страны, а на удалении, но вместе с тем здесь есть возможность для жизни, причем достаточно удобной и комфортной для наших граждан. Как сейчас развивается система здравоохранения в Беларуси?

Никита Рачиловский:

На прошлой неделе Наталья Кочанова, а также сенаторы Олег Руммо, Александр Карпицкий и Анатолий Щастный приняли участие в совещании у главы государства по медицинской тематике. На совещании был рассмотрен ряд вопросов: ситуация в здравоохранении, работа Минздрава в условиях санкций, строительство и модернизация объектов здравоохранения, проект Указа о переходе на новую форму постдипломной подготовки врачей. Олег Руммо встретился с вице-губернатором Санкт-Петербурга Олегом Эргашевым. В ходе встречи сенатор рассказал о возможностях Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии. Член Совета Республики Константин Дроздовский принял делегацию детских кардиохирургов из Самарканда (Узбекистан). Основная цель визита узбекских специалистов – получение опыта в кардиохирургии новорожденных.

Никита Рачиловский:

Сенатор Олег Романов провел информационные встречи с трудовыми коллективами Минского областного клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны им. Машерова и 8-й городской клинической стоматологической поликлиники Минска. Продолжая тему социальной политики, следует упомянуть, что 19 июля председатель Совета Республики приняла участие в торжественном открытии обновленного ангиографического кабинета на базе 2-й городской клинической больницы. Его стоимость – 6,5 млн белорусских рублей. Кабинет оборудован современным ангиографическим комплексом, криоконсолью для холодовой аблации и другим высокотехнологичным оборудованием, позволяющим эффективно оперировать все известные виды тахиаритмий сердца. Наталья Кочанова подчеркнула, что со стороны государства большие ресурсы направляются на развитие системы здравоохранения, это важно понимать и ценить. Особенно в непростых условиях, которые сложились вокруг страны, когда мы находимся под санкционным давлением. Несмотря ни на что, люди получают пособия и пенсии, выплачиваются зарплаты, работают территориальные центры социальной защиты, куда направляется очень много средств. Активно строятся, оснащаются современным оборудованием учреждения социально-культурного назначения и учреждения здравоохранения. Главные вопросы, которые затрагивались на личных приемах граждан

Никита Рачиловский:

Одним из важных мероприятий уходящей недели стал личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц, который провела председатель Совета Республики 20 июля. Традиционно желающих попасть на прием к Наталье Кочановой много. Личный прием начался в 10 часов утра и продлился до позднего вечера. Ведь работа с населением является приоритетным направлением в деятельности Совета Республики. И ведется непрерывно даже в межсессионный период. И что особенно важно, так это то, что граждане знают: их вопросы и предложения здесь выслушают и окажут максимальное содействие для того, чтобы вопрос был решен положительно. О том, как проходил личный прием граждан, рассказала начальник информационно-аналитического управления Секретариата Совета Республики Екатерина Речиц.

Екатерина Речиц, начальник информационно-аналитического управления Секретариата Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Граждане приезжают не только из столицы, несмотря на то, что прием проводится в Минске, но они приезжают практически со всех уголков нашей республики. У населения вопросы самые разные. В первую очередь это вопросы, которые касаются их качества жизни: вопросы, касающиеся ЖКХ, транспортного сообщения, устройства детей в детские сады и школы, вопросы трудовой деятельности. Но есть граждане, которые уже обращаются и для того, чтобы реализовать свой групповой профессиональный интерес (это вопросы, которые касаются деятельности предприятия, организации, деятельности садоводческих товариществ, сельских советов и многие другие вопросы). «Дети с аутизмом должны быть интегрированы в наше общество»

Никита Рачиловский:

На этой неделе личные приемы граждан провели также члены Совета Республики: Сергей Сивец, Тамара Шатликова, Григорий Протосовицкий. А сенаторы Константин Дроздовский, Алла Смоляк и Игорь Гедич приняли обращения граждан в ходе прямых телефонных линий. На следующий день после личного приема граждан под руководством спикера сената состоялось совещание по вопросам создания условий для обучения, реабилитации, социальной адаптации и физического развития детей с расстройствами аутистического спектра. Причинами данного заседания послужили обращения родителей, воспитывающих детей с подобными диагнозами. Учитывая сложности вопроса, к его обсуждению были приглашены представители министерств здравоохранения, образования, спорта и туризма, Белорусского союза женщин, коррекционного и реабилитационные центров, а также другие заинтересованные. По данной теме председатель Совета Республики отметила следующее.

Наталья Кочанова:

Для нашей страны дети – это приоритет социальной политики. И все, что делается для них в Беларуси, законодательно урегулировано и достойно всякого уважения: это и обучение, и лечение детей, открытие центров коррекционного развития, которые уже есть в каждом городе и районе. Это та помощь, которая оказывается государством семьям, воспитывающим таких детей. Но при общении с родителями мы видим, что не всегда на местах эти вопросы решаются так, как трактует наше законодательство и как должна быть выстроена эта работа. Не всегда учителя готовы работать с такими детьми. А ведь мы приняли Кодекс об образовании, в котором определено понятие «инклюзии». Дети с аутизмом должны быть интегрированы в наше общество, учиться в школе с обычными детьми, в дальнейшем получать образование, работать вместе с нами и приносить пользу стране. В каких мероприятиях в сфере образования приняли участие члены Совета Республики?

Никита Рачиловский:

Также на минувшей неделе члены Совета Республики приняли участие в мероприятиях в сфере образования. В рамках работы государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования сенатор Виктор Лискович посетил Академию управления при Президенте Республики Беларусь, а сенатор Татьяна Рунец посетила Белорусский государственный аграрный технический университет. Член Совета Республики Анатолий Щастный принял участие в принятии военной присяги студентами Витебского государственного медицинского университета. Отмечу, что ребята завершают обучение по программе подготовки офицеров запаса. Сенатор Елена Зябликова посетила спортивно-оздоровительный лагерь учреждения «Борисовская СДЮШОР профсоюзов». Парламентарий ознакомилась с условиями учебно-тренировочного процесса по подготовке юных спортсменов к областным и республиканским соревнованиям по пулевой стрельбе, а также принимаемыми мерами по оздоровлению ребят.