Депутаты Мингорсовета утвердили бюджет Минска на 2026 год
На 16-й сессии Мингорсовета депутаты утвердили бюджет Минска на 2026 год. Самой большой статьей расходов остается социальная сфера, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На рост зарплат, поддержку нуждающихся и создание комфортной городской среды направят более 6 млрд рублей. Утверждена и инвестиционная программа. На столичное строительство выделят более 2 млрд рублей, в том числе на финансирование третьей линии метро и реконструкцию Минской очистной станции. В сфере здравоохранения наиболее крупными проектами станут строительство многопрофильных поликлиник, реконструкция больниц и возведение клинического инфекционного стационара.
Светлана Кожекина, депутат Минского городского Совета депутатов:
Запланировано в бюджете порядка 13 % роста заработной платы бюджетной сферы. Вторая большая такая статья расходов бюджета – это ЖКХ. Более 1,3 миллиарда пойдет на эту сферу. Запланировано очень много объектов для реконструкции и ремонта. 42 объекта будет реконструировано в следующем году.
Александр Хижняк, председатель Постоянной комиссии Совета по градостроительству, жилищной политике, землепользованию и экологии Минского городского Совета депутатов:
Сегодняшний день говорит о том, что приоритеты, заложенные традиционно в инвестиционных программах Минска – строительство жилья, объектов образования, здравоохранение, продолжение формирования комплекса услуг по инженерно-транспортному обеспечению. Эти направления остаются сегодня приоритетными.
Напомним, для осуществления инициативы деньги вносят авторы проекта и администрация города по формуле – 10 % за свой счет и 90 % бюджетных средств.