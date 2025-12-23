Депутаты Мингорсовета утвердили бюджет Минска на 2026 год

На 16-й сессии Мингорсовета депутаты утвердили бюджет Минска на 2026 год. Самой большой статьей расходов остается социальная сфера, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На рост зарплат, поддержку нуждающихся и создание комфортной городской среды направят более 6 млрд рублей. Утверждена и инвестиционная программа. На столичное строительство выделят более 2 млрд рублей, в том числе на финансирование третьей линии метро и реконструкцию Минской очистной станции. В сфере здравоохранения наиболее крупными проектами станут строительство многопрофильных поликлиник, реконструкция больниц и возведение клинического инфекционного стационара.