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Доплаты к пенсиям для некоторых категорий граждан увеличатся. Кому ждать прибавки?

12 июня 2025 18:55
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Благоустройство территорий и реконструкция школ, детских садов и спортивных учреждений – эти вопросы стали основными для обсуждения на сессии депутатов Мингорсовета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Среди актуальных тем также утверждение инвестиционной программы. В первую очередь в 2025 году средства пойдут на строительство четырех поликлиник. Завершается реконструкция ФОКа на улице Казимировской. 

Доплаты к пенсиям для некоторых категорий граждан увеличатся. Кому ждать прибавки?-2

Александр Хижняк, председатель Постоянной комиссии Совета по градостроительству, жилищной политике, землепользованию и экологии Минского городского Совета депутатов:
Объем инвестиционной программы является значительным. Это более 1,6 миллиарда рублей. Это самая масштабная в стране инвестиционная программа. Традиционно мы резервируем деньги на объектах, которые подлежат вводу в 2025 году и в 2026 году. И также мы увеличиваем объем финансирования мероприятий по реконструкции дождевых коллекторов и строительству гидротехнических сооружений, что позволит улучить ситуацию с подтоплением в Минске. 

Доплаты к пенсиям для некоторых категорий граждан увеличатся. Кому ждать прибавки?-4

Валерий Недень, председатель Постоянной комиссии Совета по здравоохранению и социальной защите Минского городского Совета депутатов:
За счет средств местного бюджета будет увеличена в два раза доплата ежемесячная к пенсиям для инвалидов Великой Отечественной войны, для неработающих инвалидов боевых действий на территории других государств, также будет увеличено для членов семей военнослужащих, партизанов, подпольщиков, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, которые приравнены к ветеранам, инвалидам, пожилым людям. 

Большое внимание в столице – реализации гражданских инициатив. Город поддерживает проекты жителей Минска по благоустройству и озеленению, созданию комфортной среды.

# Бюджет Минска # Пенсии # Строительство # Валерий Недень # Александр Хижняк # Ремонт

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