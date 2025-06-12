Доплаты к пенсиям для некоторых категорий граждан увеличатся. Кому ждать прибавки?

Благоустройство территорий и реконструкция школ, детских садов и спортивных учреждений – эти вопросы стали основными для обсуждения на сессии депутатов Мингорсовета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Среди актуальных тем также утверждение инвестиционной программы. В первую очередь в 2025 году средства пойдут на строительство четырех поликлиник. Завершается реконструкция ФОКа на улице Казимировской.

Александр Хижняк, председатель Постоянной комиссии Совета по градостроительству, жилищной политике, землепользованию и экологии Минского городского Совета депутатов: Объем инвестиционной программы является значительным. Это более 1,6 миллиарда рублей. Это самая масштабная в стране инвестиционная программа. Традиционно мы резервируем деньги на объектах, которые подлежат вводу в 2025 году и в 2026 году. И также мы увеличиваем объем финансирования мероприятий по реконструкции дождевых коллекторов и строительству гидротехнических сооружений, что позволит улучить ситуацию с подтоплением в Минске.

Валерий Недень, председатель Постоянной комиссии Совета по здравоохранению и социальной защите Минского городского Совета депутатов:

За счет средств местного бюджета будет увеличена в два раза доплата ежемесячная к пенсиям для инвалидов Великой Отечественной войны, для неработающих инвалидов боевых действий на территории других государств, также будет увеличено для членов семей военнослужащих, партизанов, подпольщиков, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, которые приравнены к ветеранам, инвалидам, пожилым людям.

Большое внимание в столице – реализации гражданских инициатив. Город поддерживает проекты жителей Минска по благоустройству и озеленению, созданию комфортной среды.