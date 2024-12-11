ЦИК принял документы для регистрации Гайдукевича и Хижняка кандидатами в Президенты

Утром 11 декабря ЦИК принял документы для регистрации Олега Гайдукевича кандидатом в Президенты. Его инициативная группа собрала почти вдвое больше необходимого числа подписей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Утром 11 декабря ЦИК принял документы для регистрации Олега Гайдукевича кандидатом в Президенты. Его инициативная группа собрала почти вдвое больше необходимого числа подписей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В перечне обязательных документов заявление о согласии баллотироваться, биографические сведения, а также декларации о доходах и имуществе. Эта информация будет тщательно проверена ЦИК. Если эксперты обнаружат несоответствия, в регистрации могут отказать. Потенциальные кандидаты в Президенты могут подавать документы в Центральную избирательную комиссию до 21 декабря включительно.
Документы в ЦИК подал также Александр Хижняк. Инициативная группа в поддержку этого претендента завершила сбор подписей с результатом, превышающим 100 тысяч. Имена тех, кто успешно пройдет регистрацию, станут известны до конца года. Параллельно представители избирательных комиссий продолжают проверку подписей и указанные гражданами данные на подлинность.