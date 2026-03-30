Программу социально-экономического развития Минска до 2030 года утвердили на сессии Мингорсовета

Программу социально-экономического развития столицы до 2030 года утвердили на 18-й сессии Мингорсовета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Благодаря сверхплановым поступлениям отдельных доходов часть бюджета города за прошлый год была увеличена и составила 109 % к утвержденному бюджету. Наибольший удельный вес в объеме поступлений у Центрального, Московского и Первомайского районов.

Также на сессии обсудили перечень гражданских инициатив, которые реализуют в 2026 году. В него вошли 39 проектов. В основном это предложения по установке детских игровых и спортивных комплексов, а также уличных тренажеров.