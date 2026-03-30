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Программу социально-экономического развития Минска до 2030 года утвердили на сессии Мингорсовета

30 марта 2026 17:50
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Программу социально-экономического развития столицы до 2030 года утвердили на 18-й сессии Мингорсовета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Программу социально-экономического развития Минска до 2030 года утвердили на сессии Мингорсовета-2

Благодаря сверхплановым поступлениям отдельных доходов часть бюджета города за прошлый год была увеличена и составила 109 % к утвержденному бюджету. Наибольший удельный вес в объеме поступлений у Центрального, Московского и Первомайского районов. 

Также на сессии обсудили перечень гражданских инициатив, которые реализуют в 2026 году. В него вошли 39 проектов. В основном это предложения по установке детских игровых и спортивных комплексов, а также уличных тренажеров.

Программу социально-экономического развития Минска до 2030 года утвердили на сессии Мингорсовета-4

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Все обязательства, которые власть брала на себя перед населением, выполнены. Более того, очень серьезно увеличены средства направления на благоустройство, на социальную сферу, на дальнейшее развитие Минска. В течение года мы практически в 8 раз принимали изменения бюджета в сторону увеличения как доходной части, так и расходной.

Программу социально-экономического развития Минска до 2030 года утвердили на сессии Мингорсовета-6

Александр Хижняк, председатель Постоянной комиссии Совета по градостроительству, жилищной политике, землепользованию и экологии Минского городского Совета депутатов:
Инвестиционная программа увеличивается на 11 миллионов рублей. Основной объем этих средств направляется на парк Народного единства. Оставшаяся часть распределяется между объектами, подлежащими вводу в 2026 году. И сегодня город будет осваивать порядка 19 площадок для строительства жилья.

В 2025 году за счет средств бюджета Минска осуществлялось финансирование 21 государственной программы. Приоритетные направления – расходы, связанные с обеспечением текущего функционирования бюджетных организаций, субсидированием социально значимых услуг населению, а также строительством объектов в рамках инвестпрограммы.

# Артем Цуран # Александр Хижняк # Бюджет Минска

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