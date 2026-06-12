Как развивается город-спутник Смолевичи – рассказал депутат Мингорсовета

Невозможно говорить о будущем Минска без темы транспорта. Утренние пробки, поиск парковки, переполненный общественный транспорт давно стали частью повседневной жизни большого города. Именно поэтому новый генеральный план делает ставку на развитие общественного транспорта и снижение зависимости от личных автомобилей. О том, как сделать так, чтобы все эти масштабные планы действительно работали на комфорт человека, как найти баланс между строительством, экологией, транспортом и качеством жизни, поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии – Александр Хижняк, депутат Минского городского Совета депутатов.
Ольга Шерснева, ведущая:
Мы часто говорим о развитии городов-спутников. Какие планы в этой сфере на ближайшую перспективу?
Александр Хижняк, депутат Минского городского Совета депутатов:
Сегодня одним из таких действительно развивающихся городов-спутников является Смолевичи. Если мы все вспомним, как все начиналось, те репортажи о строительстве нескольких жилых домов, якобы в поле, сегодня строительство жилого района в Смолевичах, с которого все начиналось, фактически завершается. Город Минск сейчас строит два многоквартирных жилых дома. Еще порядка пяти жилых домов будет построено в 2026-2027 году. Фактически этот жилой район в целом будет сформирован. Дальше в городе-спутнике Смолевичи город совместно с областью будет осваивать новый жилой район. Он как раз напротив, называется Новый Сад. В этом районе тоже будет размещена многоквартирная жилая застройка и усадебная жилая застройка. Современный, красивый микрорайон. Как раз таки, я думаю, что это следующий этап развития города-спутника Смолевичи. Реконструирована улично-дорожная сеть таким образом, чтобы в первую очередь обеспечивала связь Минска с Смолевичами непосредственно и новые жилые районы с уже сформировавшейся застройкой в городе-спутнике.
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