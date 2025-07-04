Какой вид туризма стоит активно развивать в Минске? Мнение депутата Мингорсовета

Александр Хижняк, депутат Минского городского Совета депутатов:

Ресурсы для того, чтобы увеличивать интерактивность, есть. Вы видите, что даже тематика военная в нашем профильном музее за последнее время в части формирования экспозиции значительно продвинулась в сферу интерактивности. Это не только QR-коды, озвучка и так далее. Это иная подача. Конечно, запрос, особенно у молодежи, на то, чтобы не просто окунуться в атмосферу, а, возможно, где-то прикоснуться к предметам, понять дух, обстановку. Интерактивные вещи, связанные с использованием цифровых технологий, монтажом, они, конечно, в части востребованности будут и дальше возрастать. У нас для этого есть все, в том числе прекрасное медийное сопровождение этих мероприятий.

Я считаю, что надо развивать все сферы туризма, кто-то хочет комплексности, кто-то хочет, например, посетить только музейную часть и экспозиции, посвященные, например, Великой Отечественной войне. Кого-то интересуют иные исторические периоды, например, окунуться в атмосферу садово-паркового комплекса в Лошице. И, конечно, кого-то интересует просто ознакомиться с тем, что долгое время страну воспринимали достаточно ангажировано. И вот приехать в Республику Беларусь, в ее столицу, посмотреть, так ли то, о чем говорят в различного рода СМИ. Человек посещает и старую застройку, и новую застройку. У нас достаточно объектов, прекрасные жилые микрорайоны. Да, многое предстоит сделать, в том числе с благоустройством, но, тем не менее, резервы эти есть.