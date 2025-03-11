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Вопросы развития сети зарядных станций для электромобилей рассмотрели в Минске

11 марта 2025 17:48
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Обеспечение комфортной среды для жизни минчан. В столице рассмотрели вопросы градостроительства. В заседании принял участие председатель Мингорсовета Артем Цуран, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вопросы развития сети зарядных станций для электромобилей рассмотрели в Минске-2

Речь шла в том числе и о развитии сети зарядных станций для электромобилей. В столице 430 таких объектов. Участники встречи рассмотрели ряд вопросов, связанных с согласованием мест для размещения станций, выдачей разрешений и работами по их установке. 

В Беларуси 26 тысяч электромобилей, половина из них – в Минске. Поэтому сеть зарядных станций постоянно расширяется. Сейчас делают акцент на спальные районы, где такая инфраструктура востребована больше всего.

Вопросы развития сети зарядных станций для электромобилей рассмотрели в Минске-4

Александр Хижняк, председатель Постоянной комиссии Совета по градостроительству, жилищной политике, землепользованию и экологии Минского городского Совета депутатов:
Мы будем рассматривать в том числе разработанную УП «Минсградо» схему размещения электрозарядных станций в Минске и рассматривать ряд проблемных вопросов, связанных с согласованием мест для размещения, выдачей разрешительной документации и непосредственно установкой этих станций.

На встрече речь шла также о разработке градостроительных проектов детального планирования на 2025 год. Сейчас в столице становятся все более востребованы площади для организации производств, активизируется инвестиционная деятельность.

# Социальная инфраструктура # Электромобили # Александр Хижняк

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