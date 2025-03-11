Вопросы развития сети зарядных станций для электромобилей рассмотрели в Минске

Обеспечение комфортной среды для жизни минчан. В столице рассмотрели вопросы градостроительства. В заседании принял участие председатель Мингорсовета Артем Цуран, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Речь шла в том числе и о развитии сети зарядных станций для электромобилей. В столице 430 таких объектов. Участники встречи рассмотрели ряд вопросов, связанных с согласованием мест для размещения станций, выдачей разрешений и работами по их установке.

В Беларуси 26 тысяч электромобилей, половина из них – в Минске. Поэтому сеть зарядных станций постоянно расширяется. Сейчас делают акцент на спальные районы, где такая инфраструктура востребована больше всего.