Вопросы развития сети зарядных станций для электромобилей рассмотрели в Минске

Обеспечение комфортной среды для жизни минчан. В столице рассмотрели вопросы градостроительства. В заседании принял участие председатель Мингорсовета Артем Цуран, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Обеспечение комфортной среды для жизни минчан. В столице рассмотрели вопросы градостроительства. В заседании принял участие председатель Мингорсовета Артем Цуран, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Речь шла в том числе и о развитии сети зарядных станций для электромобилей. В столице 430 таких объектов. Участники встречи рассмотрели ряд вопросов, связанных с согласованием мест для размещения станций, выдачей разрешений и работами по их установке.
В Беларуси 26 тысяч электромобилей, половина из них – в Минске. Поэтому сеть зарядных станций постоянно расширяется. Сейчас делают акцент на спальные районы, где такая инфраструктура востребована больше всего.
Александр Хижняк, председатель Постоянной комиссии Совета по градостроительству, жилищной политике, землепользованию и экологии Минского городского Совета депутатов:
Мы будем рассматривать в том числе разработанную УП «Минсградо» схему размещения электрозарядных станций в Минске и рассматривать ряд проблемных вопросов, связанных с согласованием мест для размещения, выдачей разрешительной документации и непосредственно установкой этих станций.
На встрече речь шла также о разработке градостроительных проектов детального планирования на 2025 год. Сейчас в столице становятся все более востребованы площади для организации производств, активизируется инвестиционная деятельность.