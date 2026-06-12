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Какие решения помогут минчанам не стоять в пробках – объяснил депутат Мингорсовета

12 июня 2026 15:06
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Невозможно говорить о будущем Минска без темы транспорта. Утренние пробки, поиск парковки, переполненный общественный транспорт давно стали частью повседневной жизни большого города. Именно поэтому новый генеральный план делает ставку на развитие общественного транспорта и снижение зависимости от личных автомобилей. О том, как сделать так, чтобы все эти масштабные планы действительно работали на комфорт человека, как найти баланс между строительством, экологией, транспортом и качеством жизни, поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Александр Хижняк, депутат Минского городского Совета депутатов.

Ольга Шерснева, ведущая:
Транспортная нагрузка на столицу растет с каждым годом. Какие решения уже сегодня закладываются, чтобы Минск не задохнулся в пробках через 10-15 лет?

Какие решения помогут минчанам не стоять в пробках – объяснил депутат Мингорсовета-2

Александр Хижняк, депутат Минского городского Совета депутатов:
Минск сегодня в части транспорта у нас среди специалистов территориального планирования является образцом. Приходилось работать в различных государствах, в том числе по развитию планировочных решений транспорта. Город Минск, многие наши гости на фоне своих городов, где они живут, считают городом без пробок. На самом деле та транспортная система, радиально-кольцевая ее называют, когда внутри города есть кольца, по которым можно практически беспрепятственно попасть в любую точку города. Эта система в действующем градостроительном проекте общего планирования, генеральном плане, безусловно, сохраняется.

Подробности в видео.

# Ольга Шерснёва # Александр Хижняк # Дорожное движение # Транспорт Минска

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