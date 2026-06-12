Какие решения помогут минчанам не стоять в пробках – объяснил депутат Мингорсовета

Невозможно говорить о будущем Минска без темы транспорта. Утренние пробки, поиск парковки, переполненный общественный транспорт давно стали частью повседневной жизни большого города. Именно поэтому новый генеральный план делает ставку на развитие общественного транспорта и снижение зависимости от личных автомобилей. О том, как сделать так, чтобы все эти масштабные планы действительно работали на комфорт человека, как найти баланс между строительством, экологией, транспортом и качеством жизни, поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Александр Хижняк, депутат Минского городского Совета депутатов.

Ольга Шерснева, ведущая:

Транспортная нагрузка на столицу растет с каждым годом. Какие решения уже сегодня закладываются, чтобы Минск не задохнулся в пробках через 10-15 лет?