В ЦИК подали заявления на регистрацию инициативных групп в поддержку Гайдукевича и Хижняка

В ЦИК Беларуси подано заявление о регистрации инициативной группы в поддержку выдвижения Олега Гайдукевича в качестве потенциального кандидата в Президенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он представил документы лично и заявил журналистам: цель его участия в электоральной гонке – укрепить страну.

Центральная избирательная комиссия проведет заседание и рассмотрит вопрос о регистрации инициативной группы уже 31 октября. Предоставленные документы проверят на соответствие всем нормам законодательства. Напомним, в ходе прошлого заседания ЦИК из трех заявленных была зарегистрирована только одна инициативная группа – по выдвижению в потенциальные кандидаты на пост главы государства Александра Лукашенко.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Мы идем на выборы укрепить страну. Выборы не должны быть стрессом. Выборы не должны делать стране хуже. Это должна быть дискуссия, нормальное общение с избирателями, это должен быть показ своей программы. А еще, после выборов, мы должны проснуться сильнее. 30 октября ЦИК принял также документы о регистрации инициативной группы в поддержку Александра Хижняка.