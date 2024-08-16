Депутаты Мингорсовета внесли уточнения в бюджет и инвестпрограмму столицы

Уточнения в бюджет и инвестиционную программу столицы внесли депутаты на 5-й сессии Мингорсовета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Бюджет города увеличен на 176 миллионов рублей. Большую часть средств – это 93 миллиона – направят на развитие транспорта. Для столичного метрополитена закупят новые вагоны. Кроме того, работникам здравоохранения и библиотек будут выплачены надбавки. Важной темой обсуждения стала совместная работа городских органов местного управления и самоуправления столицы по решению проблемных вопросов в области земельно-имущественных отношений.

Александр Хижняк, председатель комиссии Минского городского совета депутатов по градостроительству, жилищной политике, землепользованию и экологии:

До 1 сентября 2025 года есть возможность узаконить нарушение в добровольном порядке. Если будет принято решение об изменении землепользования, уточнения границ, узаконивания занятых участков, и если в связи с этим потребуется доплата в бюджет за кадастровую стоимость земельного участка, то главой государства согласована рассрочка по таким случаям.

Коснулись также темы неиспользуемых зданий и сооружений. На территории города их 172. Сейчас в районах Минска проходят объезды неиспользуемых объектов. Задача депутатов – подключиться к вопросам содержания этих зданий, возможности вовлечения в оборот или сноса.