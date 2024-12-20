Бюджет Минска на 2025 год сохранит социальную направленность

Бюджет столицы на 2025 год утвержден на 8 очередной сессии Мингорсовета. Он сохранит социальную направленность, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Расходы на здравоохранение, образование, спорт, культуру и СМИ без учета капитального строительства составят свыше 5 млрд рублей. Это более 44 % общего объема расходов. Одна из главных задач 2025 года – обеспечение достойной заработной платы работникам бюджетной сферы. Также финансирование направят на ремонт жилищного фонда и сферу коммунального хозяйства.

Владимир Жукович, начальник главного финансового управления Мингорисполкома:

Это проведение капитального ремонта объектов в социальной сфере. Будет направлено более 127 миллионов рублей, что позволит обеспечить эксплуатацию 71 объекта. Среди основных объектов, которые будут введены в следующем году – это средняя школа №4 Ленинского района, средняя школа №63 Первомайского района, детское дошкольное учреждение №422 Фрунзенского района.

Кроме того, депутаты приняли завершающие изменения в инвестпрограмму 2024 года. Дополнительные средства будут направлены на оплату выполненных работ по строительству третьей линии метрополитена и по переводу Минска на водоснабжение из подземных источников.