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Новости по тегу #Александр Горошкин

О ключевых задачах депутатов, женщинах-сенаторах и развитии регионов – интервью с Александром Горошкиным
31 мая 2026 13:57

О ключевых задачах депутатов, женщинах-сенаторах и развитии регионов – интервью с Александром Горошкиным

Единый щит от кибератак – что предложила белорусская сторона на заседании ПА ОДКБ в Москве?
20 апреля 2026 17:02

Единый щит от кибератак – что предложила белорусская сторона на заседании ПА ОДКБ в Москве?

О модернизация армии, развитии ВПК и Дне защитников Отечества – интервью с сенатором Александром Горошкиным
22 февраля 2026 14:00

О модернизация армии, развитии ВПК и Дне защитников Отечества – интервью с сенатором Александром Горошкиным

Горошкин: фильм «Душа защитника» – это «Орешник» на фронтах идеологической войны
22 февраля 2026 13:50

Горошкин: фильм «Душа защитника» – это «Орешник» на фронтах идеологической войны

Программа по сближению и гармонизации нацзаконодательства выполнена на 100% – как прошло заседание ПА ОДКБ
08 декабря 2025 17:34

Программа по сближению и гармонизации нацзаконодательства выполнена на 100% – как прошло заседание ПА ОДКБ

Совет Республики ратифицировал соглашения о визах с пятью странами
29 октября 2025 13:54

Совет Республики ратифицировал соглашения о визах с пятью странами

Новый законотворческий сезон – 16 сентября начала работу четвертая сессия Совета Республики VIII созыва
16 сентября 2025 17:15

Новый законотворческий сезон – 16 сентября начала работу четвертая сессия Совета Республики VIII созыва

Гигин: сейчас мало кто из политиков может себе позволить оценивать политику Трампа так, как Лукашенко
09 августа 2025 17:34

Гигин: сейчас мало кто из политиков может себе позволить оценивать политику Трампа так, как Лукашенко

Это останется детям и внукам! Президентский Указ №116 сохранил душу белорусской глубинки
14 марта 2025 19:33

Это останется детям и внукам! Президентский Указ №116 сохранил душу белорусской глубинки

Горошкин: мы отмечаем День защитников Отечества – это всё население страны от мала до велика
23 февраля 2025 13:57

Горошкин: мы отмечаем День защитников Отечества – это всё население страны от мала до велика

В Могилёве открыли просветительский центр для занятий искусством и творчеством
05 февраля 2025 10:39

В Могилёве открыли просветительский центр для занятий искусством и творчеством

В Могилёвской области появятся новые объекты и туристические маршруты
03 февраля 2025 08:44

В Могилёвской области появятся новые объекты и туристические маршруты