Новости по тегу #Александр Горошкин

Член Совета Республики также поделился, с какими вопросами чаще всего обращаются люди.
В 2026 году Парламентской ассамблее ОДКБ исполняется 20 лет. Все это время шло формирование единого правового пространства. Работа по сближению национальных законодательств в оборонной сфере остается актуальной и сейчас. Это ключевой вопрос нынешней международной встречи в Москве.
Гость программы – член Совета Республики, председатель Могилевского областного Совета депутатов.
«Особо ценно то, что с экрана разговаривает одно поколение. Ведь фильм обращен к молодежи».
Ассамблеей принято совместное заявление «Об обеспечении международной безопасности в условиях формирующегося многополярного мира».
Парламентарии также ратифицировали протокол о внесении изменений в соглашение между Беларусью и Турцией. Теперь водители, занятые в международных грузо- и пассажироперевозках, смогут находиться на территории страны – партнера до 90 дней без виз.
Сенаторам предстоит рассмотреть целый блок законопроектов, которые направлены на сохранение природных богатств.
«Просто сравните подход белорусского Президента с действиями западных политиков. То, что называется «небо и земля».
Чтобы сохранить душу белорусской глубинки, глава государства принимает ряд законов, которые для рачительного хозяина – как бальзам на душу. Один из них – Указ № 116.
«Если раньше мы все надеялись на многомиллионную советскую армию, что она защитит мирное население от тех угроз, которые могут исходить извне, то когда мы стали самостоятельным государством, мы стали прекрасно понимать, что одна армия в этой войне не выиграет».
Этого события местные жители ждали с нетерпением. Возведение объекта заняло 10 лет.
Гражданские инициативы получат поддержку из областного бюджета. В конкурсе приняли участие все районы, а для оценки проектов была создана комиссия с участием независимых экспертов.
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