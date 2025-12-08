Программа по сближению и гармонизации нацзаконодательства выполнена на 100% – как прошло заседание ПА ОДКБ

Задача Парламентской ассамблеи ОДКБ – оформить в виде реальных законов решения, которые были выработаны лидерами стран. Как прошло заседание и какие решения были приняты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будущее – за справедливым мироустройством. Ассамблеей принято совместное заявление «Об обеспечении международной безопасности в условиях формирующегося многополярного мира». Парламентарии стран ОДКБ призвали к укреплению системы международной безопасности и стабильности.

Дмитрий Новиков, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по международным делам:

Формирование конструкции многополярного мира должно быть еще и формированием справедливого мира, где каждый народ, вне зависимости от экономического потенциала твоей страны, политического влияния, военных возможностей, будет чувствовать себя одинаково уверенно в том, что у тебя есть будущее, никто не будет посягать на твои границы, никто не будет покушаться на твой суверенитет. Тем политикам, кто действительно думает о национальных интересах и будущем своих народов Беларуси и России, есть что предложить. Идея мирного совместного развития находит свое воплощение в белорусско-российской инициативе «Евразийская хартия многообразия и многополярности в XXI веке».

Александр Горошкин, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Абсолютно понятный и прозрачный документ, который четко дает ответы практически на все вопросы, касающиеся обеспечения национальной и военной безопасности нашего государства. Поэтому это очень важно. Самое главное, что этот документ очень продуман и взвешен.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

В следующем году председательство в ОДКБ переходит к России. Основные усилия Кремль планирует сосредоточить на повышении боеспособности национальных контингентов. Предлагается оснастить коллективные силы Организации современными образцами военной российской техники, которая уже доказала свою эффективность в ходе СВО. Страны ОДКБ никому не угрожают, однако они должны быть готовыми к возможным попыткам агрессии в отношении Организации. Укрепление обороноспособности и координация действий между участниками объединения – приоритетные задачи.

Анатолий Выборный, заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по безопасности и противодействию коррупции:

Создать коллективную безопасность таким образом, чтобы государства – члены ОДКБ, когда мы рассматриваем вопросы обороны и безопасности как единые и неделимые категории, могли бы дать мгновенный ответ на любые вызовы и угрозы, от кого бы они ни исходили. Совет Парламентской ассамблеи ОДКБ принял ряд решений для обеспечения коллективной безопасности. Борьба с терроризмом, применение новых видов оружия. Всего сегодня рассмотрено и принято семь проектов модельных законов. Все они направлены на развитие сотрудничества в рамках военно-политического альянса.

Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы России:

Парламентская ассамблея на 100 % выполнила программу по сближению и гармонизации национального законодательства государств ОДКБ на 2021-2025 годы. Принято 35 модельных актов и рекомендаций. Мир и безопасность – самые важные ценности для человека. Сохранение исторической памяти играет ключевую роль в укреплении этих идеалов, позволяя нам учиться на уроках прошлого.