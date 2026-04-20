Единый щит от кибератак – что предложила белорусская сторона на заседании ПА ОДКБ в Москве?

Выработка единых механизмов по защите от кибератак объектов критической инфраструктуры, противодействию терроризму, продолжение курса на сохранение исторической справедливости. Такие инициативы были озвучены белорусской стороной на заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делегацию из Минска возглавил председатель Палаты представителей Национального собрания. В 2026 году Парламентской ассамблее ОДКБ исполняется 20 лет. Все это время шло формирование единого правового пространства. Работа по сближению национальных законодательств в оборонной сфере остается актуальной и сейчас. Это ключевой вопрос нынешней международной встречи в Москве.

Ольга Наумова, корреспондент:

Выработать совместные меры реагирования в ответ на угрозы и синхронизировать национальные законодательства в сфере обороны. В Москве сегодня состоялось заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. К обсуждению вопросов обстановки в регионе подключились парламентарии из всех стран организации. На полях международной встречи прозвучало и мнение Беларуси. Мы остаемся важным звеном обеспечения безопасности на западных границах ОДКБ. Наша страна обеспокоена активной милитаризацией Евросоюза. Польша и Прибалтика тратят миллионы на военные цели: от создания новых видов оружия до расширения группировки войск. Агрессивные намерения западные соседи не скрывают. Международная система столкнулась с кризисом. Это очевидно по действиям на Ближнем Востоке. Нанесен ущерб торговой логистике, крупнейшим рынкам, заметно подорожали энергоресурсы. Конфликты становятся острее – наперекор мирным целям государств.

Руслан Косыгин, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Те решения, которые принимаются на сопредельной стороне, нашими некогда соседями, сегодня политика в отношении наших государств, она объективно враждебна. Европейский союз, все, что касается Соединенных Штатов Америки, доктринально закрепили, что Российская Федерация и Республика Беларусь, как ее стратегический военный союзник, представляют угрозу. Главы государств организации понимают, что нам в этой обстановке необходимо сохранить единство. Сергеенко: на территории стран СНГ запланированы и проводятся мероприятия по проверке Вооруженных Сил. Читайте здесь. Ближайший партнер Беларуси по ОДКБ – Россия. Мы выстраиваем сотрудничество в оборонной сфере, в том числе в рамках союзных программ. В защите рубежей в случае агрессии будет задействован общий потенциал.

Андрей Картаполов, председатель комитета по обороне Государственной думы России:

Сегодня Беларусь – не просто наш ближайший союзник, не просто самый большой друг. Это еще и форпост, который, во-первых, дает нам возможность выиграть во времени и пространстве, а во-вторых, является плацдармом, с которого мы можем дотягиваться до более отдаленных объектов и целей, расположенных на европейском континенте. Белорусская сторона на встрече предложила углубить работу по противодействию терроризму, выработке единых механизмов для защиты от кибератак объектов критической инфраструктуры, продолжить курс на сохранение исторической справедливости. Но главный акцент парламентарии ОДКБ сделали на работе по сближению национальных законодательств в оборонной сфере. Белорусская делегация на ПА ОДКБ представила ближайшие приоритеты своей деятельности.