Гигин: сейчас мало кто из политиков может себе позволить оценивать политику Трампа так, как Лукашенко

Глава государства в интервью американскому писателю и журналисту Саймону Шустеру ответил на самые сложные вопросы мировой и внутренней повестки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На страницах TIME, одного из самых читаемых политических журналов на планете, глава государства озвучил условия для мирного процесса между Россией и Украиной, рассказал о видении белорусской многовекторности и инструментах обеспечения нашей независимости: ядерное оружие, комплекс «Орешник», международный диалог.

Хотелось о мире, а вышло мировое интервью. У самого издания почти 30 миллионов читателей по всему миру, большинство из которых жители США. А материал опубликован на многочисленных интернет-платформах и традиционно бьет рекорды по количеству просмотров.

Отмечают пользователи открытость белорусского лидера, подчеркивают, что это настоящая человеческая речь грамотного политика. Высказывают чувство уважения Александру Лукашенко и гордости белорусскому лидеру, который очень много сделал для своей страны и прекрасно разбирается в международных отношениях, к мнению которого надо прислушаться. Политик, который достоин самых высших наград, потому что действительно ратует за мир. Беседа вышла содержательной. Подняты самые резонансные темы. О них говорит весь мир.