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Гигин: сейчас мало кто из политиков может себе позволить оценивать политику Трампа так, как Лукашенко

09 августа 2025 17:34
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Глава государства в интервью американскому писателю и журналисту Саймону Шустеру ответил на самые сложные вопросы мировой и внутренней повестки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На страницах TIME, одного из самых читаемых политических журналов на планете, глава государства озвучил условия для мирного процесса между Россией и Украиной, рассказал о видении белорусской многовекторности и инструментах обеспечения нашей независимости: ядерное оружие, комплекс «Орешник», международный диалог.

Гигин: сейчас мало кто из политиков может себе позволить оценивать политику Трампа так, как Лукашенко-2

Хотелось о мире, а вышло мировое интервью. У самого издания почти 30 миллионов читателей по всему миру, большинство из которых жители США. А материал опубликован на многочисленных интернет-платформах и традиционно бьет рекорды по количеству просмотров.

Гигин: сейчас мало кто из политиков может себе позволить оценивать политику Трампа так, как Лукашенко-4

Отмечают пользователи открытость белорусского лидера, подчеркивают, что это настоящая человеческая речь грамотного политика. Высказывают чувство уважения Александру Лукашенко и гордости белорусскому лидеру, который очень много сделал для своей страны и прекрасно разбирается в международных отношениях, к мнению которого надо прислушаться. Политик, который достоин самых высших наград, потому что действительно ратует за мир.

Беседа вышла содержательной. Подняты самые резонансные темы. О них говорит весь мир.

Гигин: сейчас мало кто из политиков может себе позволить оценивать политику Трампа так, как Лукашенко-6

Александр Горошкин, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Очень важная тематика, по которой глава государства общается с журналистами. Но я вам хочу сказать, что такие его выступления и объяснения, причем на языке, который понятен любому гражданину, любому человеку, очень важны для понимания, что сейчас происходит. Как в государстве, так и вокруг нашей границы.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, член Высшего политического совета Белорусской партии «Белая Русь»:
Здесь Президент абсолютно непредвзят. И, пожалуй, опять-таки употреблю это слово «уникально». Потому что то, как он оценивает политику Дональда Трампа, сейчас может себе позволить мало кто из политических деятелей. Просто сравните подход белорусского Президента с действиями западных политиков. То, что называется «небо и земля». Поэтому столь честный разговор сам по себе уже является фактором политики.

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# Интервью Александра Лукашенко # Вадим Гигин # Александр Горошкин

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